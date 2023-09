Tropa de escoteiras foge atacando crocodilo em vídeo aterrorizante do lago Texas

Uma tropa de escoteiras no Texas teve que nadar para salvar suas vidas em um recente acampamento… quando um crocodilo de 4,5 metros emergiu das profundezas enquanto as crianças brincavam em um lago.

Um vídeo aterrorizante mostra o enorme jacaré subindo à superfície e atacando as meninas, que começam a gritar enquanto espectadores horrorizados percebem o tamanho do réptil.

Os adultos correram para tentar tirar as meninas da água e levá-las para a costa… com alguns dos batedores saltando de um cais e nadando desesperadamente para um lugar seguro.

Um dos escoteiros, de 11 anos Ava Miller disse ao KPRC News em Houston … “Eu estava pensando, este é o dia em que morrerei. Ele estava se movendo mais rápido do que nós ou quase o mesmo.”

O incidente assustador aconteceu no Lago Raven, no Parque Estadual de Huntsville, em Huntsville, Texas… forçando o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas a fechar a área de natação.