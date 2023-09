Troy Aikman revela a equipe surpresa da qual ele quase se aposentou em 2003

Troy Aikman é um Dallas Cowboys lenda, um ícone que lançou 165 passes para touchdown e ganhou três Super Bowls em sua carreira de 12 anos. Ele agora é um locutor conhecido por ESPNe ele pode ser ouvido em Segunda à noite futebol transmissões como 2023 NFL a temporada começa.

Mas como Aikman revelado em um novo episódio de Adam SchefterNo podcast desta semana, ele esteve muito perto de vestir o uniforme de outro time dois anos depois de se aposentar da NFL em 2001, tentado pela oportunidade de jogar mais uma vez por seu ex-coordenador ofensivo em Dallas, Norv Turner.

Aikman em…Miami?

Entrando em 2003 NFL temporada, o Golfinhos de Miami foi considerado um candidato no AFC. Ancorado por uma defesa com pontuação entre os cinco primeiros e um running back estrela Ricky Williamstodos treinadores principais Dave Wannstedt pensei que ele estava desaparecido era um quarterback veterano.

Como Aikman revelado a Scheftero cara Wannstedt e coordenador ofensivo Norv Turner tinha em mente era… o próprio Aikman.

“Eu tive uma chance inicialmente e faria isso honestamente. Eu voltaria e o Golfinhos estavam olhando para mim”, disse Aikman. “Eu treinei naquela entressafra, preparado para voltar e jogar. E eles sentiram que estavam a um quarterback de alcançar o que queriam fazer.”

Aikman se aposentou após a temporada de 2000 devido a uma concussão e problemas nas costas, e esta não é a primeira história sobre uma equipe tentando atrair o sinalizador do Hall da Fama no início dos anos 2000. torneiro estava por trás de um esforço para fazer Aikman assinar pelo Carregadores de San Diego em 2001, enquanto Andy Reid perseguiu-o como uma opção de emergência para o Filadélfia Eagles em 2002.

Por que Aikman permaneceu aposentado

No final, um homem de 36 anos Aikman nunca foi adequado para Miamie a Golfinhos preso com Jay Fiedler em vez disso, como quarterback.

“Então, eu ia fazer isso. Pensei: ‘Bem, vou tentar.’ Rick Spielman era o gerente geral… e, em última análise, foi ele quem, acredito, decidiu não me contratar, o que provavelmente foi uma coisa boa do ponto de vista deles”, disse Aikman. Schefter. “E foi ótimo do meu ponto de vista porque eles não estavam a um quarterback de distância.

Os Dolphins perderam por pouco uma vaga nos playoffs em 2003, e essa seria sua última temporada de vitórias em cinco anos. Aikman iniciou uma carreira de sucesso na radiodifusão, que mais recentemente o viu sentar-se para uma entrevista com ex- Dallas companheiro de equipe Deion Sanders – que mais tarde planejou uma vitória frustrante TCU para começar a temporada de futebol universitário.