Tudo o que você precisa saber para conseguir viajar economizando

As milhas aéreas são um recurso valioso para quem deseja viajar de forma econômica. Com elas, é possível acumular pontos que podem ser trocados por passagens aéreas, proporcionando descontos ou até mesmo viagens gratuitas. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre as milhas aéreas: o que são, como funcionam, como acumular e quantas milhas são necessárias para viajar.

O que são milhas aéreas?

As milhas aéreas são benefícios oferecidos pelas companhias aéreas como forma de fidelizar os clientes. A ideia é simples: quanto mais você voa com uma determinada companhia aérea, mais milhas você acumula. Essas milhas podem ser trocadas por passagens aéreas ou outros produtos e serviços oferecidos pelos programas de fidelidade das companhias.

É importante destacar que as milhas são diferentes dos pontos. Enquanto as milhas são a moeda de troca utilizada para adquirir passagens diretamente com as companhias aéreas, os pontos são bonificações acumuladas por meio de programas de fidelidade de cartões de crédito ou outros programas de pontos. Esses pontos podem ser posteriormente trocados por milhas.

Como acumular milhas?

Existem várias maneiras de acumular milhas. A forma mais comum é voar com as companhias aéreas parceiras do programa de milhagem. Cada viagem realizada acumula uma determinada quantidade de milhas, que são creditadas na conta do cliente. Além disso, é possível acumular milhas por meio de parcerias com empresas de diferentes setores, como hotéis, aluguel de carros, cartões de crédito e até mesmo compras em lojas parceiras.

Uma das formas mais populares de acumular milhas é por meio do uso de cartões de crédito. Muitos cartões oferecem programas de fidelidade que permitem acumular pontos que podem ser convertidos em milhas. A cada compra realizada com o cartão, uma determinada quantidade de pontos é creditada na conta do cliente, que posteriormente pode transferir esses pontos para o programa de milhagem de sua escolha.

Programas de milhagem mais conhecidos

No Brasil, existem diversos programas de milhagem oferecidos pelas companhias aéreas. Alguns dos programas mais conhecidos são:



Você também pode gostar:

Smiles

O programa Smiles, da companhia aérea Gol, é um dos mais populares no Brasil. Ele oferece uma ampla rede de parceiros, o que permite acumular milhas não apenas voando com a Gol, mas também por meio de compras em estabelecimentos parceiros. Além disso, o programa oferece diferentes categorias de associação, que proporcionam benefícios adicionais aos clientes mais frequentes.

TudoAzul

O TudoAzul é o programa de milhagem da companhia aérea Azul. Assim como o Smiles, ele oferece uma ampla rede de parceiros, o que facilita o acúmulo de milhas em diferentes situações. O programa também oferece diferentes categorias de associação, com benefícios exclusivos para os clientes mais assíduos.

LATAM Pass

O LATAM Pass é o programa de milhagem da companhia aérea LATAM. Ele oferece uma ampla rede de parceiros, incluindo empresas de diferentes setores, como postos de combustível e lojas de varejo. Além das passagens aéreas, o programa permite trocar milhas por uma variedade de produtos e serviços.

Esses são apenas alguns exemplos de programas de milhagem disponíveis no Brasil. Cada programa possui suas próprias regras e benefícios, por isso é importante avaliar as opções disponíveis e escolher o programa que melhor atenda às suas necessidades.

Quantas milhas são necessárias para viajar?

A quantidade de milhas necessárias para viajar varia de acordo com diversos fatores, como o programa de milhagem utilizado, a data da viagem, o destino, entre outros. Não existe uma resposta única para essa pergunta, pois cada programa de milhagem possui suas próprias políticas e tabela de resgate de milhas.

Em geral, viagens nacionais exigem menos milhas do que viagens internacionais. Para viagens domésticas dentro do Brasil, é comum encontrar passagens que exigem entre 15 mil e 20 mil milhas por trecho. No entanto, é importante ressaltar que esses valores podem variar dependendo das datas da viagem e da disponibilidade de assentos.

Viagens internacionais

Para viagens internacionais, a quantidade de milhas necessárias é geralmente maior. Em média, espera-se gastar mais de 50 mil milhas para uma viagem internacional de ida e volta. No entanto, assim como nas viagens nacionais, esses valores podem variar dependendo do destino, da data da viagem e da disponibilidade de assentos.

É importante destacar que mesmo quando a passagem é resgatada apenas com milhas, ainda podem ser cobradas taxas de embarque e outras tarifas extras, que devem ser pagas em dinheiro. Portanto, é importante levar esses custos em consideração ao planejar uma viagem utilizando milhas.

Dicas para acumular milhas mais rapidamente

Se você deseja acumular milhas mais rapidamente, aqui estão algumas dicas que podem te ajudar:

Utilize cartões de crédito que oferecem programas de milhagem

Opte por cartões de crédito que ofereçam programas de milhagem como parte de seus benefícios. Dessa forma, cada compra realizada com o cartão irá gerar pontos que podem ser convertidos em milhas.

Aproveite as promoções

Fique atento às promoções oferecidas pelos programas de milhagem. Muitas vezes, é possível acumular milhas em dobro ou obter bônus extras ao transferir pontos do cartão de crédito para o programa de milhagem.

Utilize os serviços dos parceiros

Aproveite as parcerias dos programas de milhagem com empresas de diferentes setores. Além de acumular milhas voando, você também pode acumulá-las ao se hospedar em hotéis parceiros, alugar carros, fazer compras em estabelecimentos parceiros, entre outras opções.

Planeje suas viagens com antecedência

Ao planejar suas viagens com antecedência, você tem mais chances de encontrar passagens disponíveis com valores mais baixos em termos de milhas. Além disso, algumas companhias aéreas oferecem descontos para resgate de milhas em determinadas datas ou destinos.

Acompanhe as promoções e ofertas

Esteja sempre atento às promoções e ofertas dos programas de milhagem. Muitas vezes, é possível encontrar passagens com valores reduzidos em termos de milhas durante períodos promocionais. Além disso, alguns programas oferecem a opção de comprar milhas com desconto, o que pode ajudar a completar o saldo necessário para uma viagem.

Lembre-se de que acumular milhas requer dedicação e planejamento. É importante entender as regras e políticas de cada programa de milhagem e avaliar se os benefícios oferecidos estão alinhados com as suas necessidades de viagem.

As milhas aéreas são uma excelente forma de economizar em viagens. Com os programas de milhagem, é possível acumular pontos que podem ser trocados por passagens aéreas, proporcionando descontos ou até mesmo viagens gratuitas. Para acumular milhas de forma eficiente, é importante utilizar cartões de crédito que ofereçam programas de milhagem, aproveitar as parcerias dos programas com outras empresas e planejar as viagens com antecedência.

Lembre-se de que cada programa de milhagem possui suas próprias regras e benefícios, por isso é importante avaliar as opções disponíveis e escolher o programa que melhor atenda às suas necessidades. Com dedicação e planejamento, você poderá acumular milhas e aproveitar viagens incríveis de forma econômica