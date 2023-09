Tudo o que você precisa saber sobre o aparelho que será lançado nesta terça

O lançamento de um novo iPhone sempre gera muita expectativa entre os fãs da Apple. A cada ano, a empresa busca inovar e trazer melhorias significativas para seus smartphones. Com o lançamento do iPhone 15, não será diferente. Neste artigo, vamos explorar todas as novidades e recursos que podemos esperar do novo dispositivo da Apple.

Design e tela aprimorados

Um dos aspectos mais aguardados em um novo iPhone é o design. Com o iPhone 15, a Apple promete trazer um visual ainda mais elegante e moderno. Rumores indicam que o novo dispositivo terá bordas mais finas e uma tela ainda maior, proporcionando uma experiência imersiva ao usuário.

Além disso, espera-se que a Apple adote uma tela ProMotion de 120Hz no iPhone 15. Isso significa que a taxa de atualização da tela será mais rápida, proporcionando transições suaves e maior fluidez ao usar o smartphone. Essa tecnologia já está presente no iPad Pro e é altamente elogiada pela sua qualidade.

Desempenho e armazenamento aprimorados

Outro aspecto importante em um smartphone é o desempenho. O iPhone 15 provavelmente trará um novo processador A15, desenvolvido pela Apple. Espera-se que esse processador seja ainda mais poderoso e eficiente em comparação com as versões anteriores.

Além disso, a capacidade de armazenamento do iPhone 15 também deve ser aprimorada. Rumores sugerem que a Apple pode oferecer opções de armazenamento de até 1TB, o que permite aos usuários armazenar uma quantidade ainda maior de fotos, vídeos e aplicativos.

Câmera aprimorada

A câmera é um dos recursos mais importantes em um smartphone atualmente, e a Apple sempre busca inovar nessa área. No iPhone 15, espera-se que a empresa traga melhorias significativas na qualidade das fotos e vídeos capturados.



Você também pode gostar:

Rumores indicam que o novo dispositivo contará com um sistema de câmera aprimorado, com possíveis melhorias na estabilização de imagem e no desempenho em condições de pouca luz. Além disso, espera-se que a Apple introduza novos recursos de software para aprimorar ainda mais a experiência fotográfica.

Recursos adicionais

Além das melhorias mencionadas anteriormente, o iPhone 15 deve trazer uma série de recursos adicionais para agradar aos usuários. Entre eles, podemos esperar:

– USB-C

A Apple tem resistido à adoção do padrão USB-C em seus dispositivos, mas rumores indicam que o iPhone 15 pode finalmente abandonar a porta Lightning e adotar o USB-C. Essa mudança permitiria um carregamento mais rápido e facilitaria a compatibilidade com outros dispositivos.

– Cores dos cabos

Outra novidade interessante é a possibilidade de os cabos de carregamento virem nas cores dos respectivos aparelhos. Dessa forma, os usuários poderão personalizar ainda mais seus dispositivos de acordo com suas preferências.

– Maior sustentabilidade

A adoção do USB-C no iPhone 15 também traz um benefício sustentável. Ao utilizar um único cabo para diferentes dispositivos, a produção e o descarte de componentes são reduzidos, diminuindo os resíduos gerados no processo de fabricação.

Data de lançamento e disponibilidade

Embora ainda não haja uma data oficial de lançamento para o iPhone 15, espera-se que a Apple siga seu cronograma tradicional e apresente o novo dispositivo no segundo semestre de 2022. Quanto à disponibilidade, é provável que o iPhone 15 seja lançado inicialmente nos principais mercados, incluindo os Estados Unidos, Europa e Ásia.

A seguir, apresentamos uma tabela com possíveis preços para o iPhone 15 nos Estados Unidos:

Modelo/Armazenamento Preço Aproximado iPhone 15 – 128 GB US$ 799 iPhone 15 – 256 GB US$ 899 iPhone 15 – 512 GB US$ 1.099 iPhone 15 Plus – 128 GB US$ 899 iPhone 15 Plus – 256 GB US$ 999 iPhone 15 Plus – 512 GB US$ 1.199 iPhone 15 Pro – 256 GB US$ 1.099 iPhone 15 Pro – 512 GB US$ 1.199 – US$ 1.299 iPhone 15 Pro – 1 TB US$ 1.399 – US$ 1.499 iPhone 15 Pro – 2 TB US$ 1.599 – US$ 1.699 iPhone 15 Pro Max – 256 GB US$ 1.199 iPhone 15 Pro Max – 512 GB US$ 1.299 – US$ 1.399 iPhone 15 Pro Max – 1 TB US$ 1.499 – US$ 1.599 iPhone 15 Pro Max – 2 TB US$ 1.699 – US$ 1.799

É importante ressaltar que esses preços são apenas estimativas e podem variar de acordo com o país e as configurações escolhidas pelos usuários.

Ademais, o iPhone 15 promete trazer uma série de melhorias e recursos emocionantes para os usuários da Apple. Com um design aprimorado, desempenho mais rápido, câmera aprimorada e recursos adicionais, o novo dispositivo certamente atrairá a atenção de muitas pessoas.

Agora, nos resta aguardar o lançamento oficial para conhecer todos os detalhes do iPhone 15 e experimentar suas incríveis funcionalidades.