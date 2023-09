Tudo que você precisa saber sobre o recurso da Apple que faz o iPhone virar maquininha de cartão

A Apple recentemente lançou um novo recurso para o iPhone chamado “tap to pay“, que permite que o smartphone se torne uma máquina de cartão. Com esse recurso, é possível realizar pagamentos por aproximação e utilizar carteiras digitais como o Apple Pay e o Google Pay. Essa novidade gerou diversas dúvidas entre os consumidores, como: como funciona? Quais iPhones são compatíveis? Já está disponível? Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos responder a essas e outras perguntas sobre o recurso do iPhone que transforma o dispositivo em uma máquina de cartão.

O que é o “tap to pay”?

O “tap to pay” é um recurso que permite que comerciantes aceitem pagamentos por aproximação utilizando apenas o iPhone e o aplicativo de um parceiro para iOS, dispensando a necessidade de equipamentos ou terminais de pagamento adicionais. Com esse recurso, o iPhone substitui a maquininha física na transação, oferecendo mais comodidade e praticidade para os comerciantes e consumidores.

Quais iPhones são compatíveis com o “tap to pay”?

De acordo com a Apple, o recurso funciona em qualquer iPhone a partir do modelo X. Portanto, se você possui um iPhone X, XR, XS, 11, 12 ou qualquer modelo mais recente, poderá utilizar o “tap to pay” em seu dispositivo.

Como utilizar o “tap to pay”?

Para utilizar o “tap to pay”, é necessário ter o aplicativo de um parceiro da Apple que ofereça esse recurso. Até o momento, a CloudWalk é a primeira parceira confirmada no Brasil. Para utilizar o recurso, basta baixar o aplicativo da CloudWalk, criar uma conta e utilizar o “tap to pay” disponível no aplicativo. É importante ressaltar que outras plataformas de pagamento, como Granito, Nubank, Stone e SumUp, também devem oferecer o recurso em breve.

Quem pode utilizar o “tap to pay”?

O recurso foi inicialmente anunciado para comerciantes, tanto de pequenas empresas quanto de grandes varejistas, que já trabalham com maquininhas e desejam oferecer mais uma opção de pagamento aos seus clientes. No entanto, a Apple confirmou que pessoas físicas também podem utilizar o recurso, desde que tenham uma conta e baixem o aplicativo de um parceiro que ofereça o “tap to pay”.



Como funciona na prática?

O “tap to pay” permite que os comerciantes aceitem pagamentos por aproximação por meio do aplicativo no iPhone. Ao finalizar o pagamento, o comerciante só precisa pedir ao cliente que aproxime o iPhone ou o Apple Watch do seu próprio iPhone para realizar o pagamento com o Apple Pay, cartão de débito ou crédito por aproximação, ou outra carteira digital. Os pagamentos são realizados pelas principais bandeiras, como American Express, Mastercard e Visa. Não é necessário nenhum equipamento adicional para aceitar pagamentos por aproximação com o “tap to pay” no iPhone.

O “tap to pay” substitui a maquininha?

Embora o “tap to pay” substitua fisicamente a maquininha de cartão, é importante ressaltar que o negócio da adquirente não é substituído. Para utilizar o “tap to pay”, é necessário ter o aplicativo de um parceiro da Apple, que precisa ser baixado no celular do comerciante. Portanto, o “tap to pay” apenas substitui o dispositivo físico da maquininha, mas o aplicativo do parceiro ainda é necessário para que o recurso funcione.

É seguro utilizar o “tap to pay”?

Segundo a Apple, o “tap to pay” é seguro e protege os dados de pagamento dos clientes da mesma forma que o Apple Pay, mantendo as transações criptografadas e garantindo a privacidade e segurança das informações. As transações são realizadas de forma segura e a Apple não tem acesso aos detalhes das compras realizadas pelos usuários.

Quais são as taxas do “tap to pay”?

As taxas do “tap to pay” podem variar de acordo com o parceiro adquirente escolhido. No caso da CloudWalk, por exemplo, o recurso é gratuito e não há cobrança adicional de taxa por transação. No entanto, é importante consultar os parceiros para obter informações detalhadas sobre as taxas envolvidas no uso do “tap to pay”.

Recurso novo

O recurso do iPhone que transforma o dispositivo em uma máquina de cartão, conhecido como “tap to pay”, oferece mais praticidade e comodidade tanto para comerciantes quanto para consumidores. Com esse recurso, é possível realizar pagamentos por aproximação utilizando apenas o iPhone e o aplicativo de um parceiro, dispensando a necessidade de equipamentos adicionais. Além disso, o “tap to pay” também permite o uso de carteiras digitais como o Apple Pay e o Google Pay. No entanto, é importante verificar a compatibilidade do seu iPhone e consultar os parceiros para obter informações sobre taxas e condições de uso do recurso. Aproveite essa nova funcionalidade do iPhone e facilite suas transações financeiras do dia a dia.