Turismo do Saber: Estudantes conhecem pontos turísticos de Penedo e passeiam de catamarã pelo Rio São Francisco

O dia de ontem (quinta-feira, 28) foi muito especial para estudantes da Escola Barão de Penedo. Eles participaram de uma aula de campo proporcionada pelo Projeto Turismo do Saber, iniciativa da Prefeitura de Penedo que envolve a Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Além de aprenderem mais sobre a história de Penedo, a turma do 6º ano conheceu os principais pontos turísticos da cidade, a exemplo do Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos, Praça Barão de Penedo, Igreja Nossa Senhora da Corrente e o Centro Histórico.

Alunos e alunas participaram, ainda, de um sorteio de brindes no Galpão Zureta e passearam de catamarã pelo Rio São Francisco, aprendendo sobre a importância da preservação do rio que é um dos mais importantes do Brasil.

“O Projeto Turismo do Saber oportuniza uma aula prática, com city tour pelos pontos históricos e culturais de nosso município que possuem relevância turística, além de um passeio de catamarã pelo Rio São Francisco. Para além do conhecimento trazido, foi aguçada a curiosidade de nossas crianças em relação ao nosso patrimônio e ressaltadas as oportunidades que o turismo pode trazer para elas no futuro”, disse Ulysses Pinheiro, turismólogo e assessor técnico de Turismo da SETUREC.

“A aula de campo foi muito legal e divertida, pois é uma distração e uma experiência diferente. Conheci um pouco mais sobre Penedo e gostei bastante de passear pelo Rio São Francisco”, disse Anielly Silva, aluna da Escola Barão de Penedo.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social midia SETUREC Penedo

Fotos e vídeo Felipe Cavalcante