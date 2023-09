Tyreek Hill e Micah Parsons trocam fogos de artifício verbais antes do confronto no dia de Natal

Monte Tyreeko Golfinhos de Miami receptor amplo e Micah Parsonso Dallas Cowboys linebacker, tem se envolvido em uma brincadeira amigável recentemente. Parsons se referiu a Hill como um filhote e não como um leão, o que não agradou a Hill. No entanto, Hill decidiu ir com calma e respondeu com uma resposta espirituosa em seu último episódio de podcast.

“Quando jogarmos contra você no dia 25 de dezembro, dia de Natal, tenho um presente para você, meu garoto”, disse Hill. Ele então fez referência à sua habilidade de bloqueio e brincou sobre ter enganado Parsons durante o jogo.

Parsons, por sua vez, teve sua própria resposta espirituosa. “Vou fazer para minha filha um cobertor de chita no Natal”, disse ele.

Apesar das brincadeiras lúdicas, ambos os jogadores são atletas excepcionais e jogadores-chave para suas respectivas equipes. Hill já registrou 16 recepções para 255 jardas e três touchdowns nesta temporada, enquanto Parsons registrou três sacks e fez sete tackles no total para os Cowboys.

O eventual confronto entre Golfinhos e Cowboys ainda faltam vários meses, mas parece que ambas as equipes serão candidatas e poderão se encontrar mais tarde na pós-temporada.

Hill chama os fãs dos Patriots de “piores fãs da NFL” após vitória recente

Em uma recente entrevista pós-jogo, Hill também aproveitou a oportunidade para chamar a atenção dos fãs dos Patriots, referindo-se a eles como os “piores fãs da NFL”. Ele expressou sua frustração com a forma como o trataram durante o jogo.

“Não sei o que está acontecendo com esses caras”, disse Hill. “Mas eles precisam relaxar um pouco.”

Enquanto isso, CeeDee Cordeirooutro wide receiver dos Cowboys, foi visto atirando no cornerback dos Jets, Gardner de molho, durante apertos de mão pós-jogo. Lamb incendiou os Jets por 148 jardas durante o jogo.

As brincadeiras divertidas e a conversa fiada entre os jogadores fazem parte do jogo e aumentam a emoção e o valor do entretenimento para os fãs. Contanto que seja amigável e respeitoso, tudo será divertido.