Tyrese Gibson atira contra a Home Depot e diz que não será intimidado

Tyrese Gibson não vai deixar a Home Depot chamá-lo de mentiroso por causa de suas alegações de racismo … dizendo que se recusa a ser intimidado pela gigante do varejo e que fará tudo o que puder para corrigir a suposta discriminação que diz ter enfrentado dentro de um dos Lojas HD.

Tyrese nos diz que está 100% comprometido em “tomar uma posição contra a The Home Depot em defesa de nossos próprios direitos civis e dos direitos civis de todos os que foram submetidos a práticas discriminatórias e perfis raciais de consumo”.

Ele continua: “A Home Depot e sua equipe de advogados procuram negar nossas reivindicações e silenciar nossas vozes, conforme refletido em seu processo judicial mais recente. Mas não vamos recuar. Não seremos intimidados. Usaremos toda a nossa energia corrigir a conduta da empresa, a serviço do objetivo mais amplo de um futuro compartilhado e livre de discriminação.”

TMZ divulgou a história, HD respondeu ao processo de Tyrese Quinta-feira alegando que analisaram imagens de vigilância que revelam muitos buracos no processo inicial de Tyrese.

Em seu processo original, Tyrese disse que o atraso na caixa registradora aconteceu por causa de uma falha no computador e ele teve que ir ao estacionamento para se esconder porque as pessoas começaram a reconhecer quem ele era, em vez de ficar por perto para assistir o resto da transação.

Tyrese diz que o caixa permitiu que ele deixasse seu cartão de crédito com alguns amigos que concluiriam a transação… mas HD está ligando para BS, dizendo que a filmagem mostra que Tyrese nunca falou cara a cara com o caixa.

Por fim, Tyrese entrou no FaceTime com o caixa do estacionamento, mas o caixa e o gerente da loja avisaram que ele precisava entrar e apresentar sua identidade para finalizar a compra.