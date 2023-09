Tyron Woodley retornaria ao UFC para ‘derrotar’ Israel Adesanya

O ex-campeão dos meio-médios do UFC Tyron Woodley não é fã do ex-campeão dos médios Israel Adesanya e voltaria ao octógono para tentar enfrentá-lo.

Woodley estava discutindo sua carreira no UFC e no boxe com o ex-campeão meio-pesado do UFC Rampage Jackson no podcast de vídeo Jaxxon. Perguntaram para quem ele retornaria ao octógono e sua resposta chegou rapidamente.

“A única pessoa em quem eu gostaria de dar uma surra é Israel Adesanya”, disse Woodley. “Eu não gosto dele.”

Questionado sobre por que não gostava de Adesanya, Woodley recapitulou sua rivalidade com o agora ex-campeão, que perdeu o título dos médios para Sean Strickland no início deste mês no UFC 293.

“Porque ele boné [fake]”, disse Woodley. “Ele nunca foi Israel Adesanya. … Como faço isso de novo. Israel Adesanya, estou no mesmo programa, TMZ, e eles me perguntaram quem seria o próximo. Eu disse: ‘Eu meio que gosto desse garoto de Israel. Ele é meio diferente, mas tem um toque especial. Ele tem seu próprio personagem. Ele é chamativo, mas é um bom artista marcial. Acho que ele é alguém com quem devemos ficar atentos. Foi quando ele começou. Então eu dei a ele seu respeito.

“Aí eles me perguntaram, com quem eu queria lutar? Quem estiver no topo. Então você está no topo, meu irmão, é uma saudação. Eu nunca quis brigar com Nick, Nate [Diaz] ou Conor [McGregor]ou Georges [St-Pierre] porque eu pensei que eles eram fracos, fáceis e malucos. Eu pensei que eles eram os melhores. Para ser o melhor, você precisa vencer o melhor.”

Claramente, a mensagem de Woodley não foi bem recebida por Adesanya, que respondeu em uma série de entrevistas. Woodley perdeu o título para o agora ex-campeão Kamaru Usman e, mais tarde, enfrentou Jake Paul duas vezes em duas lutas de boxe. Depois de perder ambos, e o segundo por nocaute violento, ele se afastou dos esportes de combate.

Woodley provocou um retorno ao boxe, mas ainda não anunciou nenhuma reserva, apesar das idas e vindas do influenciador que virou boxeador KSI. Adesanya, por sua vez, pode conseguir uma revanche com Strickland pelo título do UFC. É altamente improvável que os dois se encontrem, mas Woodley adoraria a oportunidade.

Abaixo está a entrevista completa de Woodley com Jackson, e os lutadores dão muitos detalhes sobre seu relacionamento com o CEO do UFC, Dana White, PRIDE e alegações de manipulação de lutas e muito mais.