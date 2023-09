Tyson Fury anuncia luta com Oleksandr Usyk, supostamente marcada para dezembro ou janeiro

Tyson Fury e Oleksandr Usyk poderão finalmente se enfrentar em breve.

Na sexta-feira, Fury (33-0-1, 24 KOs) anunciou via Instagram que um acordo foi assinado para uma luta de unificação do título dos pesos pesados ​​​​com Usyk (21-0, 14 KOs). ESPN foi o primeiro a informar que a luta está marcada para 23 de dezembro ou em algum momento de janeiro.

Veja o anúncio de Fury abaixo.

Isso põe fim a um prolongado período de negociação entre as invictas estrelas do boxe, que repetidamente se acusaram de atrasar um acordo de luta.

A luta está prevista para acontecer na Arábia Saudita, onde Fury compete no dia 28 de outubro, quando enfrenta o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou em luta sem título, em Riad. Presumivelmente, a data da luta de Fury com Usyk pode ser afetada caso ele sofra algum ferimento em sua luta com Ngannou.

Fury x Usyk determinará o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do boxe, título que Fury conquistou anteriormente em 2015, após derrotar Wladimir Klitschko. “O Rei Cigano” desocupou seus títulos em 2016 em meio a uma batalha contra a saúde mental e uma investigação antidoping que resultou em Fury cumprindo uma suspensão de competição de dois anos. Mais tarde, ele derrotou Deontay Wilder para recuperar o cinturão WBC.

Usyk ganhou os títulos de peso pesado WBA, IBF e WBO com uma vitória por decisão unânime sobre Anthony Joshua em setembro de 2021. Ele derrotou Joshua por decisão dividida em uma revanche imediata e então defendeu seus cinturões contra o desafiante obrigatório Daniel Dubois em agosto passado na nona rodada suprimir.