Tyson Fury diz a Francis Ngannou “Eu chutaria sua bunda no MMA; Ngannou responde

Francis Ngannou sabe que será um azarão para Tyson Fury quando eles se enfrentarem no ringue de boxe no dia 28 de outubro, mas os papéis seriam invertidos de forma massiva se a revanche acontecesse no MMA.

Claro, Fury discorda.

Durante entrevista coletiva pré-luta para o evento na quinta-feira, Fury se autoproclamou um “campeão mundial de luta” assim como Ngannou, o que atraiu uma resposta do ex-rei dos pesos pesados ​​​​do UFC.

“Campeão mundial de boxe”, disse Ngannou de volta a Fury. “Porque na luta eu acho que você é muito limitado no geral. Mano, você é muito limitado.”

As trocas verbais entre os lutadores foram em sua maioria cordiais durante toda a coletiva de imprensa – até que Ngannou acendeu as chamas sobre uma potencial luta de MMA.

Isso levou a um discurso retórico de Fury, onde ele afirmou que não apenas venceria Ngannou no boxe, mas exatamente a mesma coisa aconteceria se eles se encontrassem na jaula.

“Acho que poderia vencer você em uma jaula”, gritou Fury. “Eu chutaria sua bunda em uma jaula, sem problemas. Vou vencer você em um ringue de boxe e depois vou chutar sua bunda em uma jaula. 100 por cento.

“Vou vencer você no boxe e vou vencer você na jaula. Sem problemas. Eu vou vencê-lo no boxe e vou vencê-lo em uma luta na jaula, não há duas maneiras de fazer isso.”

Um sorriso apareceu no rosto de Ngannou enquanto ele olhava para Fury do outro lado da mesa enquanto emitia um aviso sobre realmente tentar uma luta de MMA com ele no futuro.

“Você nem consegue pensar nisso”, disse Ngannou. “Concentre-se no boxe por enquanto.”

No que diz respeito à luta de boxe, Fury abordou a maior arma que Ngannou tem em seu arsenal, que Joe Rogan chamou de sua “opção nuclear” com poder de nocaute devastador.

Durante sua carreira no UFC, Ngannou rotineiramente despachou oponentes com um único golpe, incluindo, sem dúvida, sua finalização mais memorável, quando jogou a cabeça de Alistair Overeem para trás de forma violenta com um gancho.

Fury reconheceu a capacidade de Ngannou de nocautear qualquer um se acertar, mas “The Gypsy King” também foi rápido em lembrá-lo de que ele enfrentou alguns dos maiores perfuradores do boxe – incluindo três lutas contra Deontay Wilder – e viveu para contar sobre isso.

“Sou à prova de balas”, disse Fury. “Tantas pessoas já tentaram me nocautear ou me vencer e eu tive sucesso por 15 anos seguidos, 34 disputas e bicampeão invicto. Já ouvi tudo isso antes. Todos os touros que os lutadores gostam de dizer, vou fazer isso, fazer aquilo.

“Ouçam, boa sorte para ele em seu campo de treinamento, boa sorte para ele e seus treinadores e para Mike Tyson e seu outro treinador [Eric Nicksick], eu o encontrei em Las Vegas algumas vezes e foi isso. Traga seu melhor jogo e vamos brigar. Vamos brigar. É para isso que somos pagos. Toda essa conversa é o que é, mas no final das contas, vamos entrar lá e vamos lutar.”

De sua parte, Ngannou prometeu que não está apenas focado em acertar aquele único tiro para afastar Fury, porque isso apenas se prepararia para o desastre em uma luta de boxe de 12 rounds. Dito isso, Ngannou garantiu que se derrubar Fury com seu melhor soco, não haverá como se levantar novamente.

“Se pousar? Boa noite. Luzes apagadas”, disse Ngannou. “Quero dizer, o que você acha que vai acontecer? Se é um nocaute ou uma decisão, não importa. O [victory] é o que importa.”