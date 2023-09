U2 faz primeiro show de outro mundo para residência em Las Vegas

O U2 foi até Las Vegas para o primeiro show de sua residência de três meses… e a experiência não foi apenas eletrizante, mas foi literalmente de outro mundo!!!



A icônica banda de rock irlandesa deu início ao show de sexta-feira à noite com sua apresentação “U2:UV Achtung Baby Live At Sphere” dentro de uma monstruosa estrutura semelhante a um planeta com 150 metros de largura e 120 metros de altura – e ocupando quase dois quarteirões da cidade.

Ainda mais impressionante foi o impressionante show de laser, combinando fluxos de luzes de néon brancas e azuis cercadas por paredes de TVs de tela plana exibindo imagens do grupo no palco. A certa altura, um vídeo de Elvis Presley foi transmitido com fotos vintage de Las Vegas e dos membros do U2 abrigados em bolhas.

Claro, o local estava lotado com mais de 17.000 fãs. Todos foram presenteados com uma série de elogios de sucessos do lendário vocalista do U2, Bonoe guitarrista, A beirajunto com o baixista Adam Clayton e baterista Bram van den Bergque assumiu o lugar dos enfermos Larry Mullen.

O quarteto lançou algumas de suas músicas mais reconhecidas, incluindo “The Fly”, “Angel of Harlem”, “Desire”, “One”, “Mysterious Ways” e “Atomic Punk”. Usando seus óculos escuros característicos, Bono estava em uma forma rara, mergulhando e girando em torno do pedestal do microfone enquanto cantava suas letras.