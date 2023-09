U2 incendeia o palco na espetacular inauguração do The Sphere

EUlendária banda de rock irlandesa U2 deu início à abertura do tão aguardado Sphere em Las Vegas com seu show ao vivo mais ambicioso e visualmente deslumbrante até o momento. A Esfera, construído por um valor estimado de US$ 2,3 bilhões, é agora a maior estrutura esférica do mundo, abrigando os maiores painéis LED envolventes internos e externos. O display LED envolvente suporta alta resolução de 16K, fornecendo imagens tão realistas que podem fazer você se sentir como se não estivesse mais em um local de Las Vegas, mas transportado para o conteúdo visual.

U2 acende a esfera

U2 acende The Sphere com uma performance espetacular na inauguraçãoRoberto Ortega

Durante o show de duas horas o U2 usou os recursos do Sphere para estrear sua nova residência dinâmica U2:UV Achtung Baby ao vivo no Sphereque inclui todas as faixas do álbum de 1991 da banda irlandesa Atenção querido, bem como sucessos clássicos como “Where the Streets Have No Name” e “With or Without You”. A banda também aproveitou a ocasião para estrear sua nova música, “Atomic City”.

O display de LED atrás da banda aparece como uma parede de cimento que se abre lentamente conforme o show começa. U2 e o diretor criativo de décadas da banda Willie Williams usou o display LED do orbe como tela para uma variedade de artes visuais, com segmentos criados por John Gerrard, Marco Brambilla, Es Devlin, Williams com Treatment Studio e Industrial Light & Magic.

Durante o show, Bono reservou um momento para reconhecer Larry Mullen Jr.dizendo que esta foi a primeira vez que o U2 se apresentou sem ele desde 1978, ao mesmo tempo que elogiou o substituto van den Bergque disse “Que não haja engano, só há um Larry Mullen Jr.”

Muitas celebridades compareceram ao show

Em outros momentos do show, Bono agradeceu aos convidados da noite, incluindo Sir Paul McCartney e Dr.. Ele também se lembrou do falecido Jimmy Buffetque morreu em 1º de setembro.

No final do show, há um segmento impressionante criado pela empresa de efeitos visuais Industrial Light & Magic, de propriedade da Lucasfilm, que usa a tela LED para criar uma vista de Las Vegas do ponto de vista de um membro da audiência que está na Esfera.

A Esfera é o magnata do MSG James Dolan e a grande aposta da Sphere Entertainment Co. no futuro do entretenimento. Com sua tecnologia de ponta e visuais impressionantes, fica claro que eles buscam uma experiência imersiva que transporta o público para outro mundo. E com a performance eletrizante do U2, eles certamente conseguiram fazer exatamente isso.