Uber DE GRAÇA? Só DESTE jeito

O Uber é uma empresa multinacional norte-americana que oferece serviços eletrônicos na área de transporte privado urbano através de um aplicativo disponível para smartphones. Inicialmente, a empresa tinha a intenção de fornecer um serviço semelhante a um táxi de luxo na cidade de São Francisco, Califórnia.

No entanto, ao longo do tempo, a empresa expandiu suas operações e agora oferece serviços de carona remunerada em vários países ao redor do mundo. Através do aplicativo Uber, os motoristas parceiros podem visualizar a localização dos passageiros, permitindo que os busquem no local designado e os levem ao seu destino final.

Recentemente, foi divulgado que, ao cumprir determinados critérios, é possível solicitar viagens no Uber de forma completamente gratuita. Para obter mais informações sobre como fazer isso, continue lendo o artigo.

Usuários terão oportunidade de ganhar corridas grátis do Uber

O Nubank, como um banco inovador, está constantemente em busca de maneiras de beneficiar seus clientes da melhor forma possível. Recentemente, a empresa estabeleceu uma parceria com a Uber que permite que as pessoas realizem corridas de aplicativo de forma gratuita.

Com essa nova atualização, os usuários podem pagar pelo aplicativo de transporte diretamente através do Nubank, simplificando todo o processo. Além disso, há uma vantagem adicional: se o cliente optar por pagar com o cartão de crédito do roxinho, ele pode ganhar um limite extra. Isso significa que o cliente usará o serviço Uber sem afetar seu limite de cartão de crédito.

Para começar a usar essa nova funcionalidade, o cliente do Nubank deve abrir o aplicativo Uber em seu celular, selecionar a opção “Forma de pagamento“. Assim, será preciso optar pelo ícone do Nubank como a instituição financeira de pagamento. Depois disso, é necessário abrir o aplicativo do banco e confirmar que deseja efetuar a quitação da viagem. É importante destacar que o pagamento pode ser feito tanto com cartão de crédito quanto com débito.

Nubank faz mais um lançamento



O Nubank, carinhosamente chamado de “roxinho” por seus clientes, possui uma ampla base de usuários em todo o país, abrangendo diversas faixas etárias. A facilidade de abrir contas digitais é o principal atrativo para muitos cidadãos brasileiros.

Além disso, essa fintech oferece uma variedade de serviços, incluindo empréstimos e oportunidades de investimento. Os clientes também podem aproveitar ferramentas de gerenciamento financeiro, como as conhecidas “caixinhas”. O banco digital é percebido como uma ferramenta útil para os pais que desejam introduzir princípios de educação financeira na rotina de seus filhos.

Recentemente, a fintech divulgou uma notícia significativa para os pais interessados em abrir contas para seus filhos menores. É importante destacar que os brasileiros têm a capacidade de abrir contas bancárias em nome de seus filhos menores, no entanto, esse procedimento requer supervisão parental. Cada banco estabelece suas próprias diretrizes e determina a viabilidade dessa abordagem. Caso contrário, a idade mínima para a abertura de uma conta é fixada em 18 anos.

Essas diretrizes visam, naturalmente, fortalecer a segurança financeira, uma vez que as crianças ainda estão desenvolvendo suas habilidades em lidar com dinheiro. No entanto, gradualmente, elas podem ser inseridas nesse contexto financeiro sob a supervisão dos pais.

Muitos especialistas em finanças pessoais concordam que a educação financeira deve ser iniciada na infância. Assim, alguns pais adotam a prática de fornecer mesadas aos filhos como um ponto de partida.

Além disso, os pais podem monitorar as contas de seus filhos com facilidade. A mais recente inovação do banco está relacionada a esse contexto. Agora, a idade mínima para que crianças possam ser titulares de contas no Nubank foi reduzida. Anteriormente, era necessário que a criança tivesse pelo menos 12 anos para abrir uma conta. No entanto, o banco anunciou que essa idade mínima foi ajustada para 10 anos.