Uber entrega excelente notícia aos seus motoristas e surpreende

No dia 29, a capital do Brasil, Brasília, foi palco de uma reunião crucial envolvendo 45 membros do Grupo de Trabalho Pleno, provenientes de vários setores. Entre os tópicos discutidos, destaca-se a questão da remuneração mínima por hora para os trabalhadores de plataformas digitais como Uber, 99 e iFood.

Análise de propostas salariais

Nas últimas semanas, o Grupo de Trabalho tem se empenhado em definir um salário mínimo para os trabalhadores dessas plataformas. Contudo, as propostas apresentadas até agora pelas empresas não têm gerado satisfação entre os empregados.

Propostas da Uber e da Amobitec

Recentemente, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa empresas como a Uber, propôs um ganho mínimo de R$ 21,22 por hora. A proposta inicial, de 14 de agosto, indicava um valor de R$ 15,60. No entanto, após revisões e considerações adicionais, o valor foi reajustado.

Propostas do MID

Por outro lado, o Movimento de Inovação Digital (MID), que representa empresas como 99, inDrive e Rappi, ofereceu um ganho mínimo de R$ 17,00 por hora trabalhada. Vale ressaltar que esses valores são o piso, ou seja, os motoristas podem ganhar mais dependendo das condições da plataforma.

Reação dos motoristas

A resposta dos motoristas às propostas tem sido de insatisfação. Segundo Carine Trindade, representante da bancada, muitos motoristas já recebem entre R$ 25 e R$ 30 por hora, valores superiores aos apresentados.



Propostas para entregadores

O MID apresentou uma proposta específica para os profissionais que realizam entregas. Para aqueles que trabalham por hora, o MID sugere R$ 11 para motociclistas e R$ 7 para ciclistas. Para aqueles que atuam no segmento de e-commerce, a proposta é baseada na distância e não na hora.

Nota oficial da 99

A 99, por sua vez, emitiu uma nota oficial em resposta à proposta para motoristas e entregadores. A empresa enfatizou sua associação tanto ao MID quanto à Amobitec, acrescentando que concorda com os termos e valores propostos pela Amobitec.

“A 99 esclarece que concorda com os termos e valores da proposta apresentada pela Amobitec, a qual ajudamos a construir. Essa posição tem sido reiterada pelo nosso representante nas recentes reuniões do GT.”

