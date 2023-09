UDESC divulga obras literárias do Vestibular de Verão 2024

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) já divulgou a lista de obras literárias que serão exigidas nas provas do próximo processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação no 1º semestre letivo do próximo ano, o Vestibular de Verão 2024.

A lista de livros foi estabelecida e divulgada pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest). De acordo com a Covest, os candidatos devem ler as seguintes obras:

Úrsula , de Maria Firmina dos Reis – Editora: Tipografia do Progresso;

, de Maria Firmina dos Reis – Editora: Tipografia do Progresso; Meu Livro de Cordel , de Cora Coralina – Editora: Global Editora e Distribuidora LTDA;

, de Cora Coralina – Editora: Global Editora e Distribuidora LTDA; A alma encantadora das ruas , de João do Rio – Editora: H. Garnier, Paris, França;

, de João do Rio – Editora: H. Garnier, Paris, França; 100 Crônicas escolhidas , de Rubem Braga – Global Editora e Distribuidora LTDA;

, de Rubem Braga – Global Editora e Distribuidora LTDA; Velhos, de Alê Motta – Editora: Reformatório.

Além de divulgar a lista de leituras que os candidatos devem fazer para responder às questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, a Covest também publicou algumas orientações para os estudantes se prepararem para as provas.

Nesse sentido, a universidade recomendou a leitura integral das obras para garantir uma preparação adequada. Além disso, a Covest destacou a importância de realizar uma análise interpretativa de cada obra:

“O conhecimento dessas obras supõe capacidade de análise e interpretação de textos, bem como o reconhecimento de aspectos próprios aos diferentes gêneros”, destacou a Coordenadoria.

Por fim, ainda quanto às obras literárias, a Covest ressaltou que é necessário conhecer também o contexto histórico, social, cultural e estético de cada obra. Portanto, os candidatos devem buscar um aprofundamento do contexto de produção de cada uma dessas obras. Confira o documtnto.



Vestibular de Verão Udesc 2024

A Udesc ainda não publicou o edital com as principais datas do Vestibular de Verão 2024. No entanto, a Covest adiantou que o processo seletivo e suas provas manterão o mesmo formato da edição anterior.

Desse modo, os candidatos poderão concorrer às vagas ofertadas das seguintes formas: pela prova presencial e pelo histórico escolar do ensino médio; e também pelas duas opções ao mesmo tempo, aumentando assim as chances de aprovação.

A Coordenadoria anunciou ainda que as inscrições para o Vestibular de Verão 2024 serão abertas no mês de outubro. No entanto, as datas só serão divulgadas através da publicação do edital de abertura.

A Covest publicará o edital no site oficial, nas próximas semanas, apresentando todas as regras e procedimentos, o formulário de inscrição, a relação dos cursos oferecidos e o cronograma, com a data das provas, dentre outras informações.

Sobre os Vestibulares Udesc

O Vestibular de Verão é o principal processo seletivo da Udesc para o preenchimento das vagas dos cursos de graduação presenciais. Tradicionalmente, além de aplicar provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, a Udesc aceita o ingresso de novos alunos a partir do desempenho durante os três anos do Ensino Médio.

Anualmente ou semestralmente, a Udesc oferta milhares de vagas para ingresso em 58 cursos presenciais de graduação. Os cursos estão distribuídos entre 12 centros de ensino localizados em nove cidades catarinenses: Laguna, Balneário Camboriú, Ibirama, Chapecó, Pinhalzinho, Lages, São Bento do Sul, Joinville e Florianópolis.

Além disso, os Vestibulares da Udesc sempre contam com a reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para pessoas de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e pessoas com deficiência (EaD).

A Udesc também conta com cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD) e com cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

