UEA aplica Provas de Habilidades neste domingo (17)

A Universidade Estadual do Amazonas (UEA) realiza neste domingo, dia 17 de setembro, a aplicação das Provas de Habilidades Específicas do Vestibular e do SIS (Sistema de Ingresso Seriado) para ingresso de novos alunos no 1° semestre de 2024.

De acordo com a universidade, farão as provas de habilidades somente os candidatos convocados para essa etapa, que é exclusiva para os inscritos nos seguintes cursos:

Licenciatura e Bacharelado em Dança;

Licenciatura e Bacharelado em Teatro;

Licenciatura e Bacharelado em Música.

Os candidatos inscritos para um desses cursos devem acessar o site da Fundação Vunesp, banca responsável por organizar e aplicar as provas, para consultar as listas de convocação. Para consultar os locais de prova os estudantes devem acessar o link “Local de Prova”, na Área do Candidato.

A aplicação acontecerá neste domingo, dia 17 de setembro, a partir das 8h para os candidatos aos cursos de Música e Dança. Para os candidatos ao curso de Teatro, a aplicação das provas acontecerá a partir das 9h. Os estudantes devem observar o escalonamento de horários informado no documento de convocação.

Para ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, a UEA recomenda que os estudantes se apresentam com antecedência do horário de início da aplicação.

Resultado das Provas de Habilidades

De acordo com o cronograma, a divulgação do Resultado das Provas de Habilidade Específicas está prevista para o dia 25 de setembro, cabendo a interposição de recursos.



Os candidatos inscritos para o Vestibular e para o SIS nesses três cursos (Música, Dança e Teatro) somente poderão realizar as provas gerais se forem classificados nas Provas de Habilidades Específicas.

Provas do Vestibular e SIS

Para fins de classificação dos inscritos em ambos os processos seletivos, a UEA aplicará provas gerais para todos os candidatos.

De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular 2023, acesso 2024, serão aplicadas nos dias 23 e 24 de outubro de 2023, com início às 13h em ambos os dias (horário de Manaus).

No primeiro dia, a UEA aplicará a Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto no segundo dia os candidatos responderão as Provas de Conhecimentos Específicos e Redação.

Já a aplicação das Provas de Acompanhamento do SIS acontecerá no dia 22 de outubro de 2023. A composição dessas provas varia de acordo com a etapa, pois cada uma é referente a uma das três séries do Ensino Médio.

Em geral, as provas do Vestibular e do SIS abarcarão assuntos de Matemática, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Inglês, Física, Química, Biologia, Geografia e História.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a UEA está ofertando 3.429 vagas para ingresso no 1º semestre de 2024 através do Vestibular. Do total das vagas, 1.155 são para os campi da UEA localizados na capital e outras 2.274 para os campi da universidade no interior do Amazonas.

Para o SIS, a oferta da UEA é de 2.257 vagas. Somente concorrerão a essas vagas os candidatos inscritos na 3ª etapa do SIS, pois se trata de um vestibular seriado. Do total dessas oportunidades, 770 são para a capital e 1.487 para o interior.

Conforme indicado nos editais, parte das vagas ofertadas em ambos os processos seletivos estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para negros e para pessoas com deficiência.

Resultado

A divulgação do resultado final do Vestibular e do SIS está prevista para o dia 7 de dezembro. Nessa data a universidade deve divulgar as listas de convocados em ambos os processos seletivos para a matrícula em 1ª chamada.

