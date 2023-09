UECE abre inscrições para o Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) abriu nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até 23h59 do dia 13 de outubro (horário de Brasília).

Estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas através desse processo seletivo para o ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024 em diversos cursos de graduação presenciais da UECE.

Poderão concorrer às vagas os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa da educação formal ainda neste ano. Confira a seguir como se inscrever e como será o processo de seleção do Vestibular 2024!

Vestibular UECE 2024: Inscrições

De acordo com as orientações da UECE, as inscrições para o Vestibular 2024 estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, o interessado deve preencher o formulário eletrônico de inscrição disponibilizado no site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

Além dos dados pessoais, o candidato deverá informar uma opção de curso de graduação e se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas.

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de outubro. Conforme indicado no edital, o valor da taxa é de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).



Isenção da taxa

A UECE já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado preliminar já está disponível. Após a análise dos recursos recebidos nos dias 21 e 22 de setembro, a UECE divulgará o resultado final da isenção na próxima sexta-feira, dia 29 de setembro.

De acordo com o edital de isenção, a UECE prevê a concessão do benefício para: doadores de sangue; professores ou funcionários da UECE e seus filhos; estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública; pessoa hipossuficiente, cuja renda familiar per capita seja inferior a meio salário-mínimo; estudantes matriculados no Ano II da EJA; Pessoa com Deficiência (PcD).

Provas do Vestibular 2024

Tradicionalmente, o Vestibular da UECE acontece em duas fases, com a aplicação de provas de forma presencial em diversos municípios do Ceará.

De acordo com o cronograma, as provas da 1ª fase estão marcadas para o dia 19 de novembro de 2023 (domingo). A aplicação acontecerá no período da manhã, das 9h às 13h (horário oficial de Brasília). Essa fase é geral a todos os candidatos, com provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Já a aplicação das provas da 2ª fase está prevista para os dias 17 e 18 de dezembro de 2023 (domingo e segunda-feira), no período das 9h às 13h. Participarão dessa 2ª fase somente os aprovados na fase anterior do Vestibular 2024.

Os locais de prova serão em Aracati, Canindé, Crateús, Fortaleza (capital), Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Quixadá, Quixeramobim e Tauá. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 16 de novembro.

Vagas e resultados

Conforme estabelecido no edital, a oferta total da UECE é de 2.820 vagas para ingresso no 1º semestre de 2024. As oportunidades estão distribuídas entre todos os campi da universidade.

Do total das vagas, 1.278 são destinadas aos campi situados na capital, Fortaleza, enquanto outras 1.842 vagas estão distribuídas em outros municípios do estado.

Parte das vagas ofertadas pela UECE estão reservadas para egressos de escolas públicas, para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 26 de janeiro de 2024.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

