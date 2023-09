UEG encerra inscrições na próxima quinta-feira (28)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) receberá até a próxima quinta-feira, dia 28 de setembro, as inscrições para o Vestibular UAB 2024/1. Portanto, estamos nos últimos dias para os interessados em concorrer às vagas ofertadas pela UEG para os cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), a UEG está ofertando mais de mil vagas para cursos EaD de diversas áreas. De acordo com o cronograma, a universidade receberá as inscrições até as 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição, 28 de setembro.

Esse processo seletivo é uma ótima oportunidade para os estudantes que estão concluindo ou têm o Ensino Médio completo e desejam ingressar no ensino superior por meio de cursos a distância, que contam com uma carga horária mais flexível. Continue a leitura para saber como participar dessa seleção!

Vestibular UAB 2024/1: Inscrições

Conforme as orientações do edital, a UEG está recebendo as inscrições para esse processo seletivo exclusivamente on-line. Portanto, para se inscrever, seguir o passo a passo abaixo:

Acessar o site da UEG;

Clicar em “Faça sua inscrição”;

Fazer login na Área do Candidato; e

Preencher e enviar o formulário eletrônico de inscrição.

Além de diversos dados pessoais, escolares e de contato, o formulário solicita que o candidato informe para qual curso de graduação deseja se inscrever. Também será necessário no ato da inscrição escolher entre participar da seleção em ampla concorrência ou do sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição, cujo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o dia 29 de setembro, próxima sexta-feira.



A UEG já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e os resultados já estão disponíveis. Conforme indicado no edital, têm direito ao benefício os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de sangue, doadoras regulares de leite materno e doadores de medula óssea.

Provas do Vestibular EAD 2024/1

Para fins de classificação dos inscritos, a UEG aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro e acontecerá no período da tarde, das 13h10 às 17h10 (horário de Brasília).

A UEG aplicará duas provas, sendo uma prova objetiva e outra uma prova discursiva com a proposta de escrita de redação em Língua Portuguesa. De acordo com o edital, a prova objetiva terá 52 questões, com a seguinte composição:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 13 questões;

Matemática e suas Tecnologias: 13 questões;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 13 questões;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 13 questões.

Haverá locais de prova em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Águas Lindas de Goiás,

Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Caldas Novas, Cavalcante, Formosa, Itumbiara, Jaraguá, Mineiros, Niquelândia Pirenópolis, Posse, São Simão, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uruana.

Vagas ofertadas

De acordo com o edital, ao todo, a UEG está ofertando 1.110 vagas através do Sistema UAB. As oportunidades visam o ingresso no 1º semestre de 2024. . De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas entre os cursos de Ciências Biológicas, História e Pedagogia.

Haverá reserva de parte das vagas para estudantes de escolas públicas e para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos da prova objetiva está marcada para o dia 28 de outubro e acontecerá logo após o encerramento da aplicação.

O resultado preliminar será divulgado em 29 de setembro. Os interessados poderão interpor recursos nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Após a análise dos recursos, a UEG publicará o resultado final em 11 de dezembro.

Acesse o edital de abertura na íntegra para mais informações.

