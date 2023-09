UEL encerra inscrições do Vestibular 2024 na próxima terça-feira (12)

Após prorrogação, a Universidade Estadual de Lodrina (UEL) encerra na próxima terça-feira o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com a universidade, os interessados têm até as 23h59 do dia 12 de setembro para se inscrever na seleção.

Inicialmente, a UEL encerraria as inscrições em 5 de setembro, mas a universidade decidiu estender o prazo em uma semana.

Portanto, essa é a última chance de inscrição para quem deseja ingressar nos cursos da UEL no 1º semestre letivo de 2024. O Vestibular 2024 visa o preenchimento de mais de 2 mil vagas em cursos de graduação de diversas áreas. Podem se inscrever no Vestibular da UEL os estudantes que já tenham concluído ou que estejam em vias de concluir o Ensino Médio.

A UEL é uma das mais importantes e renomadas instituições de ensino superior do Estado do Paraná. Os seus cursos de graduação são gratuitos e têm amplo reconhecimento da sua qualidade acadêmica. Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas para esses cursos superiores!

Vestibular UEL 2024: Inscrições

Como acontece tradicionalmente, a UEL está recebendo as inscrições de forma virtual, por meio da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS). Nesse sentido, para se inscrever, os interessados devem acessar o site da COPS e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Além de informar os dados pessoais e escolares, durante a inscrição, o candidato deverá indicar uma opção de curso de graduação e informar se deseja participar do Vestibular 2024 através do sistema de cotas ou em ampla concorrência. É também no momento da inscrição que o candidato deve escolher uma opção para as questões de língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol).

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 13 de setembro. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).

Provas do Vestibular 2024



O Vestibular UEL conta com a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio em duas fases.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 29 de outubro de 2023. Já as provas da 2ª fase estão previstas para os dias 26 e 27 de novembro de 2023. Os locais de prova serão em Londrina, Curitiba (capital), Cascavel, Guarapuava e Umuarama.

A 1ª etapa do Vestibular UEL possui questões objetivas de conhecimentos gerais. Desse modo, a avaliação abarcará assuntos de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, Filosofia, Sociologia, Artes e História.

A prova da 2ª etapa contará com questões discursivas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso de escolha, e com uma proposta de Redação em Língua Portuguesa.

A UEL também aplicará Provas de Habilidades Específicas nos dias 24 de setembro (para candidatos ao curso de Música) e 28 de novembro (para os candidatos aos demais cursos que exigem habilidades específicas).

Oferta de vagas

O Vestibular 2024 visa o preenchimento de 2.541 vagas para ingresso de novos alunos em 2024. De acordo com o Manual do Candidato, parte dessas vagas estão reservadas para estudantes egressos de escolas públicas.

Entre os cursos ofertados destacam-se: Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Ciência Biológicas, Biomedicina, Direito, Engenharia Civil, Filosofia, Farmácia, Fisioterapia, Biotecnologia, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Letras, Medicina Veterinária, Psicologia, Odontologia e Nutrição.

Resultados

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2024 está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024. Na mesma data a UEL deve liberar a lista de aprovados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Para mais detalhes, confira o Manual do Candidato.

