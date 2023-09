UEL prorroga inscrições do Vestibular 2024 até 12 de setembro

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) prorrogou as inscrições para o Vestibular 2024. Inicialmente, o período de inscrição seria encerrado nesta terça-feira (5). Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 12 de setembro, próxima terça-feira.

Desse modo, os estudantes que ainda não fizeram o cadastro terão mais uma semana para se inscrever. A taxa de inscrição é no valor de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais). Os pagamentos serão recebidos até 13 de setembro.

O Vestibular 2024 visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. Estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Veja a seguir como se inscrever na seleção e as principais informações sobre o Vestibular 2024!

Inscrições

A UEL está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 de forma virtual, exclusivamente por meio do site da COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos). Portanto, os estudantes devem acessar o site e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar uma opção de curso de graduação e informar se deseja participar do Vestibular 2024 através do sistema de cotas ou em ampla concorrência. É também no momento da inscrição que o candidato deve escolher uma opção para as questões de língua estrangeira (inglês, francês ou espanhol).

Podem se inscrever no Vestibular da UEL os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa da educação formal ainda em 2023.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 13 de setembro. Os estudantes isentos estão dispensados do pagamento.



Você também pode gostar:

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a UEL aplica provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio em duas fases.

A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 29 de outubro de 2023, enquanto as provas da 2ª fase estão previstas para os dias 26 e 27 de novembro de 2023.

Apenas os candidatos aprovados na 1ª etapa serão convocados para realizar as provas da 2ª etapa. De acordo com o Manual do Candidato, a aplicação acontecerá em Londrina, Curitiba (capital), Cascavel, Guarapuava e Umuarama.

A 1ª etapa do Vestibular UEL possui questões objetivas de conhecimentos gerais. Desse modo, a avaliação abarcará assuntos de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, Filosofia, Sociologia, Artes e História.

A prova da 2ª etapa contará com questões discursivas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso de escolha, e com uma proposta de Redação em Língua Portuguesa.

A UEL também aplicará Provas de Habilidades Específicas nos dias 24 de setembro (para candidatos ao curso de Música) e 28 de novembro (para os candidatos aos demais cursos que exigem habilidades específicas).

Vagas e resultados

De acordo com o Manual do Candidato, a oferta total da UEL é de 2.541 (duas mil quinhentas e quarente e uma) vagas. Parte das vagas estão reservadas para estudantes egressos de escolas públicas.

Há vagas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Agronomia, Artes Cênicas, Administração, Artes Visuais, Ciência Biológicas, Biomedicina, Design Gráfico, Direito, Design de Moda, Engenharia Civil, Filosofia, Farmácia, Fisioterapia, Geografia, Biotecnologia, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia Elétrica, História, Jornalismo, Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Português, Legras Inglês, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Odontologia, Nutrição, Química, Relações Públicas, Serviço Social, Zootecnia, e Secretariado Executivo.

A publicação do resultado final do Vestibular 2024 está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024. Na mesma data a UEL deve liberar a 1ª chamada.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra para mais informações.

Leia também UFSC, IFSC e IFC abrem período de inscrição para o Vestibular Unificado 2024; saiba mais.