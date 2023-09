UEL recebe mais de 16 mil inscrições e divulga cursos mais concorridos

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em Londrina, estado do Paraná.

Na última segunda-feira, 18 de setembro, a UEL divulgou dados muito importantes sobre a próxima edição do seu Vestibular, como o número de candidatos inscritos e os cursos que receberam mais inscrições.

Se você quer descobrir essas e muitas outras informações sobre o Vestibular 2024 da UEL, continue lendo o artigo de hoje!

UEL divulga número de inscritos no Vestibular de 2024

As inscrições para o Vestibular 2024 da UEL aconteceram entre os dias 24 de julho e 12 de setembro, após prorrogação do prazo original.

Na última segunda-feira, 18 de setembro, a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), responsável pela realização do processo seletivo, divulgou dados importantes sobre o Vestibular 2024. Segundo as estatísticas, o Vestibular da UEL recebeu 16.049 inscrições.

Nesta edição do Vestibular, a UEL está oferecendo 2.541 vagas. As vagas contemplam 52 cursos de graduação diferentes.

Quais são os cursos com mais inscritos?

A Cops ainda não divulgou a relação de candidatos inscritos por vaga no Vestibular 2024 da UEL. Porém, foi divulgada a lista com os cursos que receberam mais inscritos.



Em primeiro lugar está o curso de Medicina, com 5.049 inscritos. O segundo lugar é ocupado por Psicologia, com 904 inscrições. O curso de Direito (Matutino) registrou 672 inscritos e Medicina Veterinária recebeu 619 inscrições. Por fim, o curso de Ciência da Computação recebeu 581 inscritos para esta edição do processo seletivo da UEL.

Próximos passos

O calendário do Vestibular 2024 da UEL já foi divulgado e os candidatos podem se preparar com base nas datas oficias do processo seletivo.

No próximo domingo, a UEL irá aplicar a Prova de Habilidade Específica para o curso de Música. Cerca de 60 candidatos irão participar da prova, que será realizada das 8h às 11h e das 14h às 18h.

A primeira fase do Vestibular 2024 da UEL, por sua vez, será aplicada no dia 29 de outubro, das 14h às 18h. O exame irá acontecer em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, no estado do Paraná.

A prova da primeira fase será composta por questões sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, Filosofia, Sociologia, Artes e História.

Os participantes aprovados na primeira fase da seleção deverão participar também da segunda etapa do Vestibular 2024 da UEL, que será aplicada em dois dias diferentes. Veja as datas:

26 de novembro , das 14h às 18h: será aplicada a prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e , das 14h às 18h: será aplicada a prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação

27 de novembro, das 14h às 18h: Prova de questões discursivas sobre Conhecimentos Específicos.

Além dessas provas, os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico irão realizar uma prova de habilidades específicas no dia 28 de novembro, das 8h às 11h e das 14h às 18h.

Vestibular UEL 2024: lista de obras obrigatórias

A Cops selecionou algumas obras literárias para compor a lista de livros do Vestibular UEL 2024. É recomendado que os candidatos realizem a leitura integral dos livros selecionados.

Veja quais foram as obras selecionadas e os seus respectivos autores:

Contos novos, de Mário de Andrade;

Quarto de Despejo , de Carolina Maria de Jesus;

O seminarista, de Bemardo Guimarães;

Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar;

Niketche, de Paulina Chiziane;

O rei da vela, de Oswald de Andrade;

Torto arado, de ltamar Vieira Junior;

Melhores poemas, de Fernando Pessoa

Chove sobre minha infância, de Miguel Sanches Neto;

Cartas chilenas , de Tomás Antônio Gonzaga.

Ainda está com alguma dúvida? Consulte o Manual do Candidato do Vestibular 2024 da UEL para mais informações.