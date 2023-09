UEM divulga resultado do Vestibular de Inverno nesta segunda-feira (25)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) é uma instituição de ensino pública e gratuita que possui a sua sede principal na cidade de Maringá, estado do Paraná.

Nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, a UEM irá divulgar o resultado do Vestibular de Inverno 2023. A divulgação do resultado havia sido prorrogada pela instituição.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entenda quais devem ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Inverno 2023 da UEM. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno UEM: resultado final será publicado nesta segunda (25)

Após prorrogação do prazo original previsto pelo cronograma do processo seletivo, a UEM irá divulgar o resultado final do Vestibular de Inverno 2023 nesta segunda-feira, 25 de setembro.

Para consultar o resultado, os candidatos deverão acessar o site do Vestibular de Inverno da UEM. Não será necessário realizar login ou cadastro para visualizar a lista geral de candidatos aprovados no processo seletivo. O resultado estará disponível para visualização a partir das 10h, conforme indicado no edital do processo seletivo da UEM.

Segundo as informações anunciadas, a UEM irá divulgar seis documentos diferentes nesta segunda-feira. São eles:

Lista dos aprovados: lista dos candidatos aprovados em primeira chamada de acordo com o limite das vagas. Os nomes dos participantes estarão listados em ordem decrescente de escore final (EF) e em ordem alfabética;

Listão geral: lista com todos os candidatos aprovados e classificados, em ordem decrescente de escore final e lista em ordem alfabética;

Lista dos cotistas sociais: lista dos candidatos que optaram por participar do sistema de cotas, em ordem decrescente de escore final e lista em ordem alfabética.

Lista dos cotistas negros/sociais: lista dos candidatos que optaram por essa modalidade do sistema de cotas, em ordem decrescente de escore final e lista em ordem alfabética.

Lista dos cotistas negros: lista dos candidatos que optaram por essa modalidade do sistema de cotas, em ordem decrescente da pontuação final e em ordem alfabética.

Lista dos cotistas PcD: lista dos candidatos que optaram por essa modalidade, em ordem decrescente da pontuação final e em ordem alfabética.



Todos os candidatos poderão também acessar o próprio desempenho individual em cada prova, o escore final, a classificação e a situação final no Vestibular de Inverno. Além disso, também será possível consultar o próprio desempenho acessando o Menu do Candidato. O desempenho individual estará disponível de 25 de setembro a 25 de outubro.

Os participantes devem saber também que o nome de candidato aprovado/classificado seguido de asterisco indica que ocorreu empate pelo escore final e o desempate atendeu ao critério da menor renda familiar bruta.

Por fim, é importante ressaltar que os candidatos não poderão enviar recursos quanto ao resultado final do Vestibular de Inverno 2023.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o Manual do Candidato ou o edital do Vestibular de Inverno da UEM e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Inverno UEM: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Inverno 2023, a UEM disponibilizou 1.170 vagas para diversos cursos de graduação ministrados na instituição.

Também devemos destacar que a UEM usou o sistema de cotas no Vestibular de Inverno 2023. Nesta edição do vestibular, 20% das vagas serão direcionadas para o sistema de cotas sociais. Para participar das ações afirmativas, os candidatos deveriam se encaixar em um dos seguintes critérios:

Cursaram as últimas séries do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em uma escola da rede pública de ensino;

Possuem registro no Cadastro Único do Governo Federal ( CadÚnico ) de família de baixa renda;

Além disso, a UEM também reservou vagas para outros tipos de cotas, como cotas para candidatos pretos e pardos e para candidatos com deficiência.