UEMA abre inscrições para 2ª chamada de Vagas Remanescentes 2023/2

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) está com inscrições abertas para a 2ª chamada das Vagas Remanescentes do PAES (Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior). A seleção visa o ingresso de novos alunos ainda no segundo semestre letivo de 2023.

De acordo com o cronograma, a UEMA receberá as inscrições até as 23h59 do dia 10 de setembro (horário de Brasília). Confira a seguir como se inscrever no Processo Seletivo de Vagas Remanescentes e as principais datas!

PS de Vagas Remanescentes: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições para a 2ª chamada de Vagas Remanescentes estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os candidatos devem acessar o site da UEMA, clicar em “Vagas Remanescentes 2023/2 – Segunda Chamada” e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e escolares e escolher uma opção de curso de graduação.

Para efetivar a inscrição, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição até o último dia da inscrição, 10 de setembro. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Processo de seleção



Para fins de classificação dos inscritos, a UEMA vai considerar somente o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desse modo, segundo o edital, poderão se inscrever os candidatos que concluíram integralmente o ensino médio, que realizaram a edição do Enem 2022 cuja nota tenha sido igual ou superior a 300 pontos, que tenham obtido nota diferente de zero na redação e que não tiveram a matrícula efetivada no Paes/Uema 2023.

Além disso, podem se inscrever candidatos refugiados em situação de vulnerabilidade que participaram do Enem a partir da edição de 2018, com sua maior nota.

Ainda conforme as orientações do edital, no momento da inscrição, os estudantes deverão anexar o boletim de desempenho do Enem, que pode ser obtido diretamente no sistema eletrônico do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para fins de classificação dos inscritos, a UEMA realizará a soma das notas obtidas pelos candidatos nas seguintes provas do Enem:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Redação.

Vagas ofertadas

A oferta total da UEMA é de 185 (cento e oitenta e cinco) vagas para o segundo semestre do ano de 2023. As oportunidades são para cursos de bacharelado e licenciatura.

De acordo com o edital, os cursos contemplados no Processo Seletivo de Vagas Remanescentes – Segunda Chamada são os seguintes: Matemática, Letras, Química, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Pedagogia, Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia, e outros.

Os cursos estão distribuídos em 13 campi da UEMA no Maranhão, localizados em São Luís, Caxias, Timon, Lago da Pedra, Coelho Neto.

Resultados e matrículas

A divulgação do resultado da seleção com a lista preliminar está prevista para o dia 15 de setembro. Os interessados poderão interpor recursos no período de 15 a 19 de setembro. Após a análise dos recursos, a UEMA publicará o resultado final no dia 19 do mesmo mês.

Na mesma data a UEMA deve publicar as orientações e datas para as matrículas dos convocados. Os estudantes deverão enviar toda a documentação de forma on-line para realizar o registro acadêmico. Além dos documentos de identificação do candidato, como RG e CPF, a universidade solicitará a apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio e respectivo histórico escolar.

Acesse o edital do processo seletivo na íntegra para mais detalhes.