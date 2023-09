UEMG recebe inscrições para licenciaturas EAD gratuitas

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) divulgou a abertura de processo seletivo para dois cursos de graduação (licenciaturas) ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o edital, a UEMG está ofertando as vagas para a 2ª licenciatura. Portanto, as oportunidades são exclusivas para quem já possui uma licenciatura e deseja obter uma nova formação nessa área. As inscrições são totalmente gratuitas.

Os interessados poderão optar pelos cursos de Licenciatura em Letras (Português) ou em Educação Musical Escolar. As oportunidades estão sendo ofertadas no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES.

Os cronogramas, forma de seleção, e polos disponíveis, entre outras informações essenciais já foram divulgadas pela UEMG através da publicação de editais. Veja abaixo como se inscrever, as principais datas e outros detalhes sobre o processo seletivo!

Período de inscrição

A UEMG receberá as inscrições para o Processo Seletivo de Estudantes para Segunda Licenciatura a partir desta segunda-feira, dia 18 de setembro. De acordo com o cronograma, o período de inscrição se estende até as 23h59 do dia 2 de outubro de 2023.

As inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico:

Formulário de inscrição para Letras/ Português: clique aqui

Formulário de inscrição para Música – Educação Musical Escolar: clique aqui



No momento da inscrição, além de informar todos os dados pessoais e escolares solicitados no requerimento eletrônico, os candidatos precisarão anexar os documentos listados no edital.

Nesse sentido, os candidatos deverão fazer upload de arquivo em formato PDF ou JPEG do Histórico do curso de graduação (habilitação licenciatura concluído) e o respectivo diploma. No caso dos candidatos ao curso de Educação Musical Escolar é necessário enviar ainda o link do vídeo com a Prova de Habilidades Específicas.

Processo de seleção

De acordo com os editais, não haverá aplicação de provas para a classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo de Estudantes para Segunda Licenciatura.

Ainda conforme o edital, a UEMG estabelecerá a classificação dos candidatos ao curso de Letras/ Português a partir de seleção realizada em uma única etapa, por meio de cálculo do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA).

O CRA será obtido pela soma das notas alcançadas, dividida pelo número de

disciplinas cursadas pelo estudante no curso de origem. Nesse sentido, o candidato que obtiver CRA igual ou superior a 60,00 (sessenta) estará habilitado.

Já a classificação dos inscritos para o curso de Educação Musical Escolar se dará em duas etapas:

Primeira etapa : análise do cálculo do CRA, de caráter classificatório e eliminatório;

: análise do cálculo do CRA, de caráter classificatório e eliminatório; Segunda etapa: prova de Habilidades Específicas – Interpretação musical de livre

escolha, de caráter classificatório e eliminatório.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEMG está ofertando 150 vagas para a Licenciatura EaD em Letras/ Português. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Águas Formosas, Barbacena, Carandaí, Novo Cruzeiro e Taiobeiras, sendo 30 vagas para cada unidade.

Para a Licenciatura em Música – habilitação em Educação Musical Escolar (EaD), a oferta da UEMG é de 120 vagas. As oportunidades são para os polos de Barbacena, Barão de Cocais, Campanha, Corinto, Ilicíniea e Joboticatubas.

Os candidatos classificados dentro do limite de vagas ofertadas nesse processo seletivo ingressarão nos respectivos cursos no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar de classificação está prevista para 5 de dezembro, cabendo a interposição de recursos.

Após a análise das contestações, a UEMG publicará o resultado final em 15 de dezembro. Os convocados em 1ª chamada deverão se matricular entre 18 e 22 do mesmo mês.

Acesse os editais na íntegra para mais informações.

