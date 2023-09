UERJ divulga gabarito do 2º Exame de Qualificação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) é uma instituição pública de ensino superior pública com sede principal na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

O processo seletivo da UERJ é dividido em etapas, denominadas de Exames de Qualificação e Exame Discursivo. As provas do 2º Exame de Qualificação foram aplicadas neste domingo, dia 03 de setembro, e a UERJ já divulgou também o gabarito oficial da prova.

Assim, para que você possa acessar o gabarito oficial e entender quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Exame de Qualificação da UERJ. Confira!

2º Exame de Qualificação 2024 UERJ: gabarito é divulgado neste domingo (03)

Conforme previsto pelo calendário oficial do Vestibular 2024, a UERJ divulgou o gabarito oficial do 2º Exame de Qualificação neste domingo, dia 03 de setembro. As provas foram aplicadas também neste domingo, das 9h às 13h.

O gabarito oficial está disponível em formato PDF e pode ser acessado por todos os candidatos diretamente no site oficial do Vestibular da UERJ. Não é necessário realizar nenhum tipo de login para acessar o documento.

No gabarito, os candidatos irão encontrar as respostas para as 60 questões objetivas que estiveram presentes na prova aplicada neste domingo. As perguntas abordaram temas das disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

Além do gabarito, a UERJ também divulgou o caderno de provas oficial do 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2024. Os candidatos podem acessar o exame em formato PDF também no site da UERJ e usar o documento para acompanhar as respostas do gabarito oficial.

Os participantes podem acessar o edital da 2º etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ para conferir mais informações sobre o vestibular.



Você também pode gostar:

2º Exame de Qualificação 2024 UERJ: divulgação dos resultados

Conforme as informações divulgadas pela UERJ, o resultado final do 2º Exame de Qualificação do Vestibular da UERJ será divulgado no dia 14 de setembro.

O resultado estará disponível no site oficial do Vestibular da UERJ e poderá ser consultado em formato PDF por todos os candidatos.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: próximas etapas

Todos os candidatos que obtiveram pontuação de ao menos 40% na 2º etapa do Exame de Qualificação serão convocados para a última etapa do Exame de Qualificação 2024 da UERJ, denominada de exame discursivo.

É importante destacar que os candidatos aprovados para o exame discursivo não estarão automaticamente inscritos no mesmo e deverão realizar os procedimentos de inscrição previstos pelo processo seletivo da UERJ.

A prova do exame discursivo será aplicada no dia 03 de dezembro e será composta por uma proposta de redação e também por questões discursivas sobre tópicos diversos de disciplinas estudadas ao longo do ensino médio.

Para o exame discursivo do Vestibular da UERJ, os candidatos deverão realizar a leitura integral dos livros que foram selecionados pela banca organizadora do processo seletivo para fazer parte da lista de leituras obrigatórias do vestibular da UERJ. Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas do exame discursivo recomenda-se a leitura de “Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco e para a prova de redação, por sua vez, a leitura de “O menino do pijama listrado”, do autor John Boyne.

Exame de Qualificação 2024 UERJ: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular 2024, a UERJ está oferecendo 793 vagas para cursos de graduação diversos ministrados pela instituição. A lista completa com todos os cursos disponíveis já foi divulgada pela UERJ.

Além disso, a UERJ irá utilizar o sistema de reserva de vagas. Dessa maneira, a instituição irá direcionar vagas para os candidatos que cursaram todo o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino.