Uerj divulga resultado do 2º Exame de Qualificação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) já liberou o resultado do 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem consultar o desempenho obtido na prova por meio do site da Uerj.

A consulta pode ser feita por meio do boletim do candidato e através das listagens nominais. Os candidatos aprovados no exame da Uerj estão aptos a fazer inscrição no Exame Discursivo e concorrer às vagas ofertadas no Vestibular 2024.

Sobre os Exames de Qualificação

A Uerj aplicou as provas do 2º Exame de Qualificação no dia 3 de setembro, em diversos municípios do Rio de Janeiro. Os candidatos responderam 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre assuntos das seguintes áreas: Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; e Ciências Humanas.

Desse modo, a avaliação contará com questões serão sobre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia, História, Sociologia, Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Língua Portuguesa e Literatura.

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura do 2º Exame de Qualificação, a UERJ recomenda a leitura do livro “Anos de chumbo”, de Chico Buarque.

Puderam participar do 2º Exame de Qualificação os candidatos que participaram do 1º Exame e obtiveram pelo menos 40% de aproveitamento. A Uerj aplicou as provas do 1º Exame de Qualificação no dia 4 de junho. O exame também contou com questões objetivas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

De acordo com o cronograma, a Uerj receberá as inscrições para o Exame Discursivo do Vestibular 2024 no período de 13 de setembro a 4 de outubro.

As inscrições para o Exame Discursivo serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Uerj. No momento da inscrição, além de informar os dados pessoais, o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação.

Podem participar somente os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação (aqueles que obtiveram conceitos A, B, C e D; com pontuação acima de 40%) e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.

Para participar do Exame Discursivo o candidato deverá pagar uma taxa de inscrição no valo de R$ 120,00. O prazo para o pagamento é até 5 de outubro. Os beneficiados com a isenção nos exames anteriores estão dispensados do pagamento.

Provas

Conforme divulgado pela Uerj, a aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro de 2023, e acontecerá no período das 9h às 14h.

Essa fase contará com questões dissertativas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato. Serão ao todo três provas: Redação em Língua Portuguesa e dois blocos de disciplinas específicas.

De acordo com a Uerj, para o Exame Discursivo, os candidatos devem ler as duas obras literárias seguintes:

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco – para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne – para a prova de Redação.

Haverá locais de prova em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, além da capital. A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir do dia 16 de outubro, por meio do cartão de confirmação de inscrição.

Oferta de vagas

De acordo com o edita, a oferta total da Uerj é de 6.436 vagas através do Vestibular Estadual 2024. O edital indica ainda que as oportunidades estão distribuídas entre 76 cursos de graduação.

Há oportunidades para diversos campi e unidades externas localizados na capital fluminense e nas cidades de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Cabo Frio.

O resultado do Exame Discursivo será válido apenas para o ingresso no ano letivo de 2024. Acesse o edital na íntegra para mais informações.

