UERN abre inscrições para cursos superiores gratuitos EaD

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) está com inscrições abertas para o preenchimento de 330 vagas em cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD).

As oportunidades estão sendo ofertadas por meio do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES). Os interessados poderão optar por um dos seguintes cursos:

Licenciatura em Letras – Libras;

Tecnólogo em Sistemas para Internet.

De acordo com o edital, a UERN receberá as inscrições para esse processo seletivo até às 23h59 do dia 22 de setembro (horário de Brasília). Confira a seguir como participar da seleção e mais informações sobre o processo seletivo!

PS Especial EAD: Inscrições

A UERN está recebendo as inscrições para o Processo Seletivo Especial em Educação a Distância (PSEEaD-II) 2023 exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados devem realizar o preenchimento deste formulário eletrônico dentro do período de inscrição informado.

Conforme indicado no edital, poderão participar desse Processo Seletivo Especial os candidatos que se enquadrem em um dos seguintes grupos:

a) Professores(as) da Educação Básica (PEB), pública ou privada.

b) Portadores(as) de certificado de conclusão do ensino médio (ou equivalente) – Ampla Concorrência.



No momento da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. O candidato deverá também indicar para qual curso deseja se inscrever e um polo de apoio presencial.

Além de preencher e enviar o formulário de inscrição, o candidato deverá anexar todos os documentos indicados no edital. Se o candidato concorrer às vagas destinadas aos PEB (Professor da Educação básica), por exemplo, deve anexar a documentação que comprove o efetivo exercício da profissão.

Processo de seleção

Para fins de classificação dos candidatos, a UERN estabeleceu duas modalidades de seleção. Enquanto os professores serão avaliados a partir da análise curricular, os portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio serão avaliados a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Somente poderão participar dessa modalidade de seleção os estudantes que tenham feito uma das edições do Enem realizadas de 2009 a 2022, pois as notas serão usadas na seleção. A UERN consultará as notas dos participantes através do sistema do Inep, com o número de CPF do candidato.

Oferta de vagas

Conforme estabelecido no edital, estão sendo ofertadas 330 (trezentas e trinta) vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. O documento indica ainda que 30% (trinta por cento) das vagas estão reservadas aos(as) professores(as) da Educação Básica em exercício.

Do total das oportunidades, 180 (cento e oitenta) são para o Curso de Licenciatura em Letras – Libras, enquanto outras 150 (cento e cinquenta) vagas são para o Curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet.

As vagas estão disponíveis para os seguintes polos de apoio presencial: Assu, Guamaré, Natal, Patu, Parnamirim, Marcelino Vieira, Luís Gomes, Martins, Apodi e São Gonçalo do Amarante.

Resultados

De acordo com o cronograma, a UERN publicará o resultado preliminar da seleção no dia 8 de novembro de 2023, com recebimento de recursos nos três dias úteis seguintes.

Após a análise dos recursos, a universidade deve liberar o resultado da seleção, com a lista de convocados para as matrículas em 1 ª chamada, no dia 28 de novembro de 2023.

Os aprovados deverão apresentar os documentos necessários para o registro acadêmico entre 7 e 17 de dezembro. Além de documento de identificação do candidato, a UERN exigirá certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar.

Principais datas

Inscrições pela internet: 29/08/2023 até às 23h59 do dia 22/09/2023

Resultado preliminar: 08/11/2023

Prazo para recursos do resultado preliminar: 09 a 13/11/2023

Resultado dos recursos do resultado preliminar: 24/11/2023

Resultado final da seleção: 28/11/2023

Período de entrega de documentos e matrícula institucional: 01 a 17/12/2023

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

