Uesb divulga datas do Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) já definiu as datas de aplicação do Vestibular 2024. O processo seletivo contará com a oferta de vagas para diversos cursos de graduação, visando o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2024.

De acordo com a universidade, com a regularização do Calendário Acadêmico na Universidade, os aprovados no primeiro período letivo de 2024 irão ingressar na Uesb no início do próximo ano.

Provas do Vestibular 2024

Tradicionalmente, para fins de classificação, o Vestibular 2024 conta com a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

A Comissão Permanente de Vestibular (Copeve), responsável por coordenar e supervisionar o processo seletivo, confirmou as datas de aplicação das provas. De acordo com a Copeve, as provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023.

Os locais de aplicação das provas serão nas cidades para as quais há oferta de vagas. São elas: Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, localizadas no interior do Estado da Bahia.

A avaliação contará com 85 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas no Ensino Médio e por uma redação. Desse modo, o exame abarcará assuntos de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Nova banca

Outro anúncio feito pela Uesb quanto ao Vestibular 2024 foi a mudança na organização das provas. Nesta edição, a banca responsável por conduzir o exame será o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP). Ainda de acordo com a Uesb, o IDCAO atuará sob a supervisão da Copeve.



Na última edição do Vestibular Uesb a banca responsável pelo processo seletivo foi o Instituto Avalia. Apesar da mudança na banca, o processo seletivo deve manter o mesmo nível de dificuldade e formato.

Período de inscrição

A Uesb ainda não divulgou o período de inscrição do Vestibular 2024, mas, como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual. Poderão participar do processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir o Ensino Médio ainda neste ano.

A Uesb ofertará vagas para os campi localizados nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Haverá reserva de vagas de acordo com as ações afirmativas. Desse modo, haverá vagas específicas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, para pessoas negras, indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme a Uesb, a divulgação de mais informações sobre o Vestibular 2024 se dará por meio da publicação dos editais de isenção e inscrição. Os documentos serão publicados em breve.

Os interessados em participar do Vestibular 2024 poderão acompanhar as notícias sobre a seleção nas principais plataformas digitais da Uesb, incluindo Facebook, Instagram e YouTube.

Sobre a Uesb

Credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) em 1980, a Uesb é uma das principais instituições de ensino superior do interior da Bahia. A universidade conta com oito unidades em diversas cidades do Sudoeste da Bahia.

Atualmente, a Uesb conta com mais de 9 mil alunos em 90 cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos). Entre as licenciaturas ofertadas estão os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Modernas, Letras Vernáculas, Matemática, Pedagogia e Ciências Biológicas.

Além dos cursos de graduação, a Uesb oferta ainda cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) em diversas áreas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Copeve pelo (73) 3528-9695 e copevejq@uesb.edu.br, em Jequié; (77) 3424-8721 e vestibular@uesb.edu.br, em Vitória da Conquista; (77) 3261-8604 e copeveit@uesb.edu.br, em Itapetinga.

Acesse o site da UESB para mais informações.

