UFAM divulga resultado da 1ª e 2ª etapa

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) liberou o resultado das duas primeiras etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023. Desse modo, os participantes da 1ª e da 2ª etapa do PSC já podem conferir suas notas no site da Compec (Comissão Permanente de Concursos da UFAM).

Para consultar o desempenho individual, os candidatos devem fazer login com o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

O PSC é o vestibular seriado da UFAM. Portanto, somente na 3ª etapa do PSC os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela universidade. Nesse sentido, a classificação final dos candidatos se dá a partir do somatório das notas obtidas nas três etapas.

Essa 1ª etapa do PSC é referente ao Projeto 2025, enquanto a 2ª etapa é referente ao Projeto 2024. Os participantes da 1ª etapa do PSC poderão concorrer às vagas somente em 2025, após realizar a 3ª etapa, enquanto os participantes da 2ª fase poderão concorrer às vagas ofertadas em 2024.

PSC 2023: 1ª e 2ª etapa

Para avaliar os candidatos, a UFAM aplica provas referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, os candidatos inscritos na 1ª etapa fizeram provas sobre os assuntos abordados no 1º ano do Ensino Médio, enquanto os inscritos na 2ª etapa fizeram provas sobre os conteúdos trabalhados no 2º ano.

Conforme determinado previamente nos editais, a UFAM realizou a aplicação das provas da 1ª e da 2ª etapa do PSC 2023 no dia 30 de julho, no período da manhã, das 08h15min à 12h15min (horário de Manaus).

Houve locais de prova nos municípios nos quais a universidade têm campi. Desse modo, a aplicação aconteceu em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Parintins.

Os candidatos responderam a uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 54 (cinquenta e quatro) questões objetivas de múltipla escolha. Desse modo, o exame contou com 10 questões de Língua Portuguesa; 6 de Literatura; 6 de História; 6 de Geografia; 6 de Biologia; 6 de Química; 6 de Física; e 8 de Matemática.



3ª etapa do PSC

A 3ª etapa do PSC 2023 foi realizada ainda no primeiro semestre deste ano. Os candidatos responderam a uma prova composta por 54 questões objetivas e por uma proposta de redação em Língua Portuguesa no dia 30 de abril (domingo). A UFAM também já publicou o resultado, com a lista de aprovados para o preenchimento das vagas.

De acordo com o edital, para a 3ª etapa do PSC, com ingresso em 2023, a oferta total da UFAM foi de 2.352 (duas mil trezentas e cinquenta e duas) vagas para diversos cursos de graduação.

Para o campus da UFAM localizado em Manaus, a oferta foi de 1.869 oportunidades para 147 opções de curso ministrados no Campus de Manaus. Outras 483 vagas foram para 35 cursos de graduação ministrados nos campi da universidade localizados no interior (Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins).

A universidade reservou metade das vagas para estudantes da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, houve também percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos e indígenas.

Sobre a UFAM

Fundada em 1909, a UFAM é uma das mais importantes instituições de ensino superior públicas do Estado do Amazonas, sendo também uma das maiores. A UFAM é mantida através do Governo Federal aliado com o Ministério da Educação (MEC).

Além do PSC, para seleção de novos alunos para os cursos de graduação, a universidade adere ao SiSU (Sistema de Seleção Unificada), cujo processo seletivo usa as notas do Enem. A UFAM oferta cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, beneficiando também a comunidade externa.

Acesse o site da UFAM para mais informações sobre o PSC.

