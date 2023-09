UFC 293: 7 maiores conclusões de uma noite em Sydney que não serão esquecidas tão cedo

Não, isso não é um sonho. Sim, isso realmente aconteceu. Sean Strickland é o campeão mundial dos médios do UFC. Em um dos resultados mais chocantes da história do MMA, o ousado americano conquistou o cinturão com uma vitória certeira por decisão Israel Adesanya no UFC 293confundindo o agora ex-campeão na Qudos Bank Arena em Sydney, Austrália.

A impressionante coroação de Strickland foi a atração principal de uma noite violenta repleta de finalizações explosivas, então, com muito o que discutir, vamos mergulhar direto nas nossas sete maiores conclusões do UFC 293.

1. Se alguma vez você se perguntar se entramos em uma simulação e estamos vivendo uma versão da vida real Idiocracia, que curiosidade: Sean Strickland é o novo favorito para Lutador do Ano. E será necessário um grande esforço de um dos grandes para derrubá-lo dessa posição.

Talvez seja apropriado que, em um ano definido pelo caos, o pior pay-per-view no papel de 2023 acabe sendo o pay-per-view do qual provavelmente nos lembraremos quando 2023 terminar. Porque de alguma forma, de forma implausível, Strickland realmente fez isso. O homem que era um distante Plano B, o homem que o UFC teve que ser convencido repetidas vezes para tentar o cinturão, que entrou o ano com uma sequência de duas derrotas seguidas, ofuscado por uma das mais embaraçosas nocautes na memória recente, e que há 10 semanas estava lutando em um UFC APEX vazio contra um desconhecido sem classificação que ainda nem tem uma página na Wikipedia – que homem está agora 3-0 em 2023 e voltando para Las Vegas com 12 libras de ouro confortavelmente enroladas na cintura. Como podemos começar a colocar isso em contexto?

No início da semana passada, meus colegas deste maravilhoso site fizeram uma pergunta simples: Onde uma derrota de Israel Adesanya no UFC 293 estaria entre as maiores surpresas de todos os tempos? Foi um daqueles tópicos que você pensa em seu cérebro por diversão, mas não dá nenhum crédito real, porque por que daria? Todos nós temos olhos e todos sabíamos o resultado. Todos entenderam o que o UFC 293 deveria ser. Então respondi que a conquista do cinturão pelo Strickland seria uma das 10 maiores surpresas da história do MMA, mas nada mais. Em um mundo pré-sábado, eu acreditava que não havia chance de Strickland fazer algo para rivalizar com o tipo de choque que Matt Serra, Julianna Peña e Michael Bisping causaram quando assumiram seus tronos improváveis. Claro, eu disse que presumir que o método de uma vitória potencial de Strickland seria um festival de luta livre ou um nocaute instantâneo, como o que quase aconteceu no final do primeiro round.

Mas agora?

Depois de assistir Strickland superar completamente um dos melhores kickboxers de todos os tempos do MMA em pé enquanto tentava zero quedas ao longo de uma clínica de trocação de 25 minutos?

Sim, estou alterando isso. O que acabamos de testemunhar ontem à noite é facilmente uma das 5 maiores surpresas da história do UFC, e pode cruzar para o território dos 3 primeiros assim que eu tiver alguns dias de separação para deixar tudo isso ferver em meu cérebro, mesmo porque literalmente zero pessoas na Terra vi um roteiro bastante parecido ESSE chegando. Sean Strickland superou Adesanya a ponto de esta citação pós-luta – “Há momentos em que ele está dando socos e eu fico tipo, ‘Estou lutando contra um amador agora?’” – nem parece conversa fiada , mas apenas uma realidade fria. Ao todo, é um dos resultados mais loucos que o MMA já viu.

Parabéns sem fim para Eric Nicksick, de Strickland e Xtreme Couture, o último dos quais há muito tempo é um dos melhores treinadores do mundo do MMA (e tem outro tiro de longa distância amplamente rejeitado se preparando para boxear Tyson Fury em sete semanas). Independentemente do que aconteça a partir daqui, os dois criaram um momento que lhes sobreviverá muito além da sua idade, um desempenho destinado a ser discutido para sempre ao mesmo tempo que alguns dos mais inesperados da história do desporto.

Nessa nota, porém… o que faz acontecer daqui?

2. Sem surpresa, Dana White perdeu pouco tempo na noite de sábado anunciando que gostou da ideia de Strickland x Adesanya 2 a seguir.

Talvez esta seja uma opinião impopular, mas não tenho interesse em ver isso. Adesanya já perdeu duas de suas últimas três lutas pelo campeonato e, ao contrário do UFC 281, esta não foi uma reviravolta no quinto round do Hail Mary. Foi a coisa mais distante disso – uma dominação de pilar a poste. Mesmo o próprio Strickland não poderia ter sonhado com uma surra unilateral tão completa e convincente quanto a que ocorreu na vida real, porque a verdade é a questão?

O novo campeão quebrou Adesanya.

Assista novamente aquele minuto final. Strickland marchou para frente fazendo o que quisesse ali, provocando, gritando e lançando obscenidades contra o suposto rei da divisão, desafiando-o a fazer um movimento, enquanto Adesanya literalmente o fazia *nada* em troca. O Izzy que jurou para si mesmo que preferia morrer na jaula antes de perder para Kelvin Gastelum antes do round final do UFC 236? Em nenhum lugar para ser encontrado.

Agora devemos esquecer que? Não, esse confronto está decidido aos meus olhos. Pelo menos nesse ínterim, não preciso ver isso novamente. O peso médio de repente é um mundo totalmente novo e todos os cenários possíveis foram jogados de volta na mesa. Todos os 10 primeiros são candidatos viáveis ​​ao trono da noite para o dia. Isso poderia tomar uma centena de direções diferentes – Paulo Costa e Robert Whittaker têm vida nova, Khamzat Chimaev tem um caminho ainda mais claro para o cinturão, etc. – mas qual é o cenário que de repente é o mais intrigante para mim? Dricus Du Plessis tira a alça de Strickland em algum momento, então Adesanya retorna para cumprir a partida de rancor na África do Sul – apenas como desafiante e não como campeão. Você consegue imaginar as cenas? A mudança dinâmica quando o DDP é quem manda?

Seja como for, o peso médio é mais interessante hoje do que era ontem. Tenho certeza que o UFC fará a coisa do UFC e dará a uma de suas maiores estrelas outra chance de vingança (mesmo que esta pareça mais imerecida do que a maioria), mas aqui está um caso em que não faria mal nenhum deixar a divisão respirar por um segundo após a perda inesperada de um campeão dominante.

3. Não peço muito, queridos amigos, mas o resultado de sábado, por favor, por favor, por favor será o último prego de caixão que o mundo do MMA precisa para parar de proclamar prematuramente cada campeão de longa data como o maior de todos os tempos? Chame isso de presente de Natal antecipado para o seu filho, porque é um fenômeno do qual não conseguimos escapar nos últimos cinco anos.

Está difundido em todos os lugares. Lembra-se da breve oscilação na linha do tempo quando as pessoas começaram a chamar Tyron Woodley de o novo GOAT dos meio-médios? Que tal o momento Kamaru Usman GOAT? Como está isso? É simplesmente bobo. Israel Adesanya está com 13-3 em suas primeiras 16 lutas no UFC. Ele é sem dúvida o segundo peso médio mais talentoso a fazer isso. Ele é o autor de alguns dos momentos mais memoráveis ​​de sua época. E tudo bem! Esse é um currículo melhor que 99,9% dos atletas que amarram um par de luvas de 120 gramas! Mas esta pressa omnipresente em ungir cada nova gostosura como The Best Ever não só desrespeita a história do nosso desporto, como desrespeita os atletas que ainda escrevem os seus próprios legados, colocando tributos indevidos no seu colo apenas para que esse tributo seja inevitavelmente arrancado quando perdem. em sua quarta ou quinta defesa de título. É quase como se – e tenha paciência aqui – não soubéssemos como essas histórias vão terminar quando ainda estão nos capítulos intermediários.

Isso é tudo que estou dizendo. Seria ótimo se tentássemos manter esta lição em mente na próxima vez que um novo campeão conseguisse algumas defesas de título impressionantes consecutivas. Por favor, por favor?

3b. Pessoal, Sean Strickland é o campeão mundial dos pesos médios.

Desculpe, sei que já abordamos isso. Só precisei escrever aquela frase novamente para ver como fica. O veredicto: ainda parece muito estranho! O MMA é realmente o esporte mais selvagem do planeta.

Se movendo.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

4. É uma tradição consagrada nos esportes de combate de todas as épocas ter seu peso pesado superdimensionado que é mais divertido do que bom, mas ainda consegue surpreender você de vez em quando.

Você sabe exatamente o que quero dizer. O thiccboi que reduz o peso para chegar a 266 libras, é derrubado a cada duas lutas, sobrevive com resistência sobre-humana e poder de soco nuclear, nunca é – sempre – fora de uma luta, acaba resultando em alguns dos nocautes mais cruéis que a raça humana já viu, e talvez até tropece na disputa pelo título uma ou duas vezes se a velha volatilidade dos pesos pesados ​​​​cair a seu favor. Não faz mal se eles também tiverem um truque adorável – pense nas desistências do laissez faire de Mark Hunt ou na obsessão de Derrick Lewis em tirar o short. Tai Tuivasa aparentemente herdou esse manto quando derrotou “The Black Beast” em seu próprio jogo em 2022, mas tem sido uma queda vertiginosa para o Senhor do Shoey desde então.

O revés de sábado contra Alexander Volkov resultou em três derrotas consecutivas para Tuivasa desde aquele golpe de Lewis, todas as quais terminaram em paralisações bastante complicadas. A última vez que “Bam Bam” perdeu três seguidas no UFC, brincou que perdeu o emprego. Para ser claro, não é isso que vai acontecer, nem deveria. As pessoas simplesmente amam Tuivasa e as vibrações que ele traz para um card, e não é como se perder para Volkov, Sergei Pavlovich e Ciryl Gane fosse o mesmo que perder para a versão de 2023 do Arizona Cardinals. Dito isso, também está claro que Tuivasa provavelmente precisa de uma breve pausa antes de continuar enfrentando todos os monstros terríveis do elenco do UFC. Lewis fazia isso o tempo todo – ele se aventurava profundamente no ranking e enfrentava Viktor Pesta ou Chris Daukaus para recuperar seu charme antes de ser jogado de volta na elite.

Então chamo agora: Tuivasa x Alexandr Romanov ou Marcos Rogerio de Lima a seguir.

5. Temos a tendência de nos fixar obsessivamente nos aspectos negativos sempre que se trata de funcionários comissionados, que é justo dar crédito a quem o merece sempre que surgir o contrário.

Até esse ponto, muito crédito é merecido para Marc Goddard e Herb Dean pela maneira como lidaram com os segundos finais de Carlos Ulberg x Da Un Jung. Os árbitros veteranos reconheceram que algo estava errado, apelaram para uma rara revisão de replay, detectaram a finalização tardia de Jung e transformaram o que originalmente seria uma decisão na primeira vitória por finalização da carreira de Ulberg.

De qualquer forma, foi a decisão certa. Foi também um exemplo encorajador de como a revisão de replay pode ser aplicada para alcançar um resultado correto quando os oficiais do cage realmente sabem o que estão fazendo, em vez de algumas das jamokes locais que tendemos a ouvir nesses programas.

Bravo, a todos os envolvidos.

(E um bravo extra para Ulberg. O produto impossivelmente bonito do City Kickboxing pode realmente estar se transformando em um candidato em potencial com 205 libras. São cinco vitórias consecutivas agora, as últimas quatro das quais foram finalizações. E aquela chamada de Dominick Reyes? Um up (e futuro lutador pedindo uma luta vencível e alcançável contra um oponente classificado que tem um nome bem conhecido? Perfeição. Não há nada melhor nessa posição. Reserve, UFC.)

6. Olha, eu sei que todos nós desejamos que “The Pleasure Man” fosse um lutador melhor para que pudéssemos lançar centenas de insinuações de “Pleasure Man” a cada poucos meses, mas, infelizmente, mesmo nesta hora de grande falta de prazer, acho que podemos concordar : O nocaute brutal de Tyson Pedro e a comemoração pós-luta ainda mais brutal foram frias como o inferno. Agora é assim que você abre um pay-per-view.

7. Já era hora de os poderes do UFC darem a Laura Sanko uma chance na mesa de comentários para um grande pay-per-view, mas meu Deus, estou feliz que eles finalmente o fizeram. Sanko não foi apenas um tremendo benefício para a transmissão durante toda a noite, seu olhar aguçado e atenção aos detalhes também mantiveram Daniel Cormier preso em seu melhor, em vez dos comentários sinuosos do estilo cerveja com os irmãos que tendemos a receber no UFC. -por visualizações hoje em dia.

Esta é sem dúvida uma frase que arruinará minhas menções no Twitter na próxima semana, mas alimente-me com uma dieta constante de mais Sanko e menos Joe Rogan nesses programas e serei um homem feliz.