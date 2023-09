UFC 293: Israel Adesanya x Sean Strickland transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 293 de sábado, que acontece na Qudos Bank Arena, em Sydney, Austrália. A luta principal será uma disputa pelo título dos médios do UFC, enquanto Israel Adesanya coloca seu título recém-reconquistado em jogo contra Sean Strickland.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Eric “New York Ric” Jackman, e o peso pesado do UFC Parker Porter para assistir junto com o UFC 293 enquanto o card principal acontece.

Na co-luta principal, Tai Tuivasa busca se recuperar na coluna de vitórias contra Alexander Volkov, que entra na luta logo após vitórias consecutivas no primeiro round.

O UFC 293 também traz o confronto peso mosca entre Manel Kape e Felipe dos Santos, enquanto os pesos pesados ​​Justin Tafa e Austen Lane se enfrentam no octógono pela segunda vez após lutarem sem competição em junho.

O card principal abre com o confronto dos meio-pesados ​​entre Tyson Pedro e Anton Turkalj.

Assista à festa do UFC 293 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT acima.