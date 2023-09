UFC 293: Laura Sanko faz estreia como comentarista em pay-per-view

UFC 293 traz a estreia no pay-per-view de Laura Sanko nos comentários.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção, que pediram anonimato porque a informação não havia sido divulgada oficialmente, confirmaram ao MMA Fighting que Sanko fará comentários coloridos para o evento de sábado, que acontece na Qudos Bank Arena, em Sydney. O MMA Junkie foi o primeiro a dar a notícia.

Sanko se junta à voz principal Jon Anik junto com o ex-campeão mundial de duas divisões Daniel Cormier.

Megan Olivi também está incluída na equipe de transmissão como repórter itinerante, enquanto Din Thomas fornece comentários durante a luta em diferentes pontos do evento.

Sanko convocou vários eventos do UFC Fight Night para a promoção depois de fazer sua estreia no UFC em janeiro. Ela também atuou como comentarista regular nas últimas temporadas do Contender Series de Dana White, mas como o comentarista de longa data Joe Rogan não está na chamada devido ao UFC 293 ser um evento pay-per-view internacional, ela recebe o tão merecido oportunidade.

O UFC 293 é marcado por uma luta pelo título dos médios, enquanto Israel Adesanya defende seu título contra Sean Strickland. Tai Tuivasa enfrenta Alexander Volkov no co-evento principal.