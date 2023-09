UFC: Conor McGregor não denuncia assédio de Dillon Danis a Nina Agdal

Aembora provavelmente fosse esperado Conor McGregor levaria Dillon Danis‘ lado à frente da luta contra Logan Paulo. Muitos não esperavam que ele apoiasse o assédio constante que o lutador do Bellator conduziu contra a noiva de Paul, a supermodelo Nina Agdal. Ele não apoiou exatamente, mas também não denunciou o comportamento deplorável de Dillon Danis de trollar e envergonhar Nina. McGregor recentemente teve uma troca com um Boxe de espelho repórter com quem discutiu seu potencial retorno ao UFC atividade e abordou a situação de Dillon Danis. Conor está ciente do processo de Nina, mas não se importou muito com isso e ainda assim mostrou apoio a Danis.

Em vez de denunciar Danis por esse assédio, Conor McGregor literalmente disse que era um jogo justo e mal abordou o processo contra seu amigo. Essa reação não deveria surpreender ninguém, porque Danis provavelmente aprendeu uma ou duas coisas com o próprio Conor. Nas lutas anteriores, McGregor mexeu com outras pessoas importantes de seus oponentes. Ele falou famosamente sobre Esposa de Dustin Poirier logo após uma briga, na mesma noite ele teve que se retirar com uma perna quebrada. Durante a conversa com o repórter, McGregor também falou sobre a busca por uma trilogia com Nate Diaz alegando que ele sente que deve isso ao Stockton nativo.

Atualização de McGregor sobre retorno e apoio a Danis

Aqui está o que Connor disse sobre seu retorno, Dillon Danis e Nate Diaz trilogia: “A caminho. Ainda estou esperando por dezembro. Sim, tem que ser ele. Chandler, sente-se e espere – e cale a boca. Dillon vai vencer. Dillon irá vencer. Você sabe, ele teve o bebê. Não treinamos juntos, então não sei os detalhes. Eu sei que ele está bem. Ele está treinando e vai em frente. Eu não me importo com o processo. É uma construção interessante e emocionante. Jogo limpo para ambos. Eu gostaria de ver Nate (Diaz) de volta ao MMA. Devo-lhe uma luta. Devo uma briga ao Nate, então tenho que obrigar isso. Ele me deu minha revanche e eu levei a melhor sobre ele, e devo a trilogia a ele, com certeza.”