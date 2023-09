UFC: Conor McGregor recebe uma das maiores honras do Jiu Jitsu brasileiro em sua Irlanda natal

Ctodos nós sabemos Conor McGregor especialidade sempre foi marcante, ele tem alguns dos maiores KOs em UFC história com alguns socos devastadores. Ao mesmo tempo, já o vimos desistir do grappling mais de uma vez e os fãs sempre acreditaram que esse era um de seus pontos fracos. Notoriamente, ele perdeu contra Nate Diaz e Khabib Nurmagomedov por meio de submissão. Mas Conor McGregor está se preparando para um novo capítulo em sua carreira no MMA, mantendo-se consistente em sua Jiu Jitsu brasileiro habilidades. Ainda na última segunda-feira, Conor recebeu uma das maiores homenagens da disciplina que prova que ele está mais do que pronto para dar o próximo passo em sua carreira profissional.

Conor McGregor é faixa preta de Jiu-Jitsu

Aos 35 anos, Conor McGregor pratica Jiu Jitsu brasileiro há 20 anos. Demorou tanto para ele ser reconhecido como faixa preta por seu professor e mentor, Treinador Kavanagh do Straight Blast Gym Ireland. Foi ele quem presenteou Conor com seu novo reconhecimento e até o fez chorar um pouco. Entre uma enorme multidão de companheiros de equipe, os irlandeses UFC estrela colocou suas flores na frente do mundo. Mas Conor deixou claro que também quer ser faixa-preta usando kimono, já que é faixa-preta sem kimono. Agora que podemos dizer que Conor é faixa-preta especialista em Jiu Jitsu, quando vamos vê-lo retornar ao octógono?

Depois de tantos obstáculos no caminho que foram aí colocados nomeadamente por USADA, Conor McGregor finalmente terá a chance de retornar ao octógono. Ele está lutando Michael Chandler em dezembro. McGregor também pretende enfrentar Justin Gaethje e Nate Diaz em 2024. Mas tudo isso dependerá de como ele se sairá contra Chandler em dezembro. Para muitos, o O notório Conor McGregor não está mais comprometido com o esporte em si porque se tornou empresário. Embora essa nova conquista no Jiu Jitsu possa ser uma prova de que ele está comprometido. Quando ele voltar a lutar, saberemos com certeza se o Conor de antigamente pode realmente retornar.