UFC: Conor McGregor se encontra com Snoop Dogg, que esfrega a barriga da esposa para dar sorte

vocêEstrela do FC Conor McGregor não parece muito preocupado em voltar ao octógono tão cedo, ele realmente não precisa voltar lá, a menos que seu amor pelo esporte atrapalhe. Você deve ter notado o rapper Snoop Dogg inundando todas as redes sociais de Conor, isso porque de McGregor as empresas de bebidas alcoólicas acabaram de patrocinar um show do Snoop Dogg na cidade de Dublin. A lenda do rap americano visitou Conor e conheceu toda a sua família em vários eventos que foram capturados em muitos álbuns de fotos nos últimos dias. Conor até subiu no palco com Snoop para cumprimentar a multidão e se divertiu ao lado de sua esposa Dee Devlin. Um dos momentos mais engraçados foi quando McGregor tirou fotos de sua mãe conhecendo Snoop Doggum momento surreal que ficará para sempre na memória.

Snoop Dogg esfrega a barriga de Dee Devlin

Durante o evento, você deve ter notado Dee Devlin na companhia de Conor McGregor durante o show, os dois estavam se divertindo. Mas uma dessas fotos capturou um momento que se tornou viral na internet. Snoop Dogg esfregando a barriga de Dee Devlin com Conor McGregor testemunhando todo o evento. Snoop posou com o cinturão de Conor no UFC, mas nenhum desses momentos supera aquela massagem na barriga. Dee Devlin parecia um pouco confusa com o que estava acontecendo, enquanto o rosto de Conor não foi totalmente capturado naquele momento. No entanto, McGreor estava aplaudindo na foto seguinte, logo após a massagem na barriga. Escusado será dizer que houve muitas fotos que mostraram Snoop Dogg enrolando um baseado ou prestes a fumar um. Conor também teve um objeto contundente na mão em algum momento.

Conor McGregor lutará antes do final de 2023?

Na manhã de terça-feira, Michael Chandler foi questionado sobre a suposta briga que terá com Conor McGregor. Olhando como ele está aproveitando a vida, fazê-lo lutar novamente parece uma reflexão tardia. No entanto, Chandler conversou recentemente com a ESPN para revelar que conversou com o UFC CBO Hunter Campbell. Disseram-lhe que uma luta em dezembro ainda não está fora de questão, mas a luta continua sendo um alvo móvel. O plano é potencialmente levá-los a liderar o evento UFC 296, mas o status de Conor McGregor na USADA permanece um mistério. Se 2023 não der certo para eles, há chance de Conor retornar para o UFC 300, na primavera.