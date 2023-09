UFC: Conor McGregor x Michael Chandler: técnico de Khabib Nurmagomedov prevê o vencedor

EUf e quando o Conor McGregor x Michael Chandler a luta acontece, Khabib Nurmagomedovo treinador Javier Méndez acredito que o irlandês sairia vencedor.

Méndez tem visto McGregor lutar em carne e osso, já que estava no canto de Khabib quando o agora aposentado russo forçou Conor a se submeter em 2018.

O resultado fez com que Khabib mantivesse o título dos leves do UFC e permanecesse invicto, algo que ele se aposentaria dois anos depois.

Desde então, McGregor entrou no octógono em três ocasiões. Embora tenha conseguido superar Donale Cerrone em 2020, ele sofreu derrotas consecutivas para Dustin Poirier em 2021.

A segunda luta viu McGregor quebrou a perna e ele ainda não entrou no octógono desde então.

McGregor x Chandler

Embora um anúncio em fevereiro tenha declarado McGregor iria se enfrentar Chandlera luta continua atrasada, sem previsão de quando poderá realmente acontecer.

Isso não parou Méndez de dar sua previsão sobre quem sairia vencedor.

“Eu sou a favor de Conor, apenas porque Chandler gosta de entreter e vai aguentar mais do que deveria”, Méndez disse Lorde Ping.

“Se Chandler lutasse do jeito que ele poderia lutar, eu iria com Chandler. Mas Chandler é um artista tão bom que vai dar a Conor o que ele quer: fazer mais stand-up do que deveria.

“Conor é o atirador de elite dos dois. Chandler sempre traz guerra, mas não acho que esse seja o tipo certo de luta para ele. Ele precisa vir no estilo Khabib, esse é o caminho a seguir com Conor.

“Basicamente: atirar [for a takedown], atirar, atirar, socar. Nunca deixe ele se acomodar.

“Sempre deixe ele saber que você vai derrubá-lo, para que ele não se acomode, para que não fique confortável em pé.”

Mendez também observou que McGregor também tentará ganhar vantagem fora do octógono.

“Eu diria a Chandler: ‘Não permita que a guerra de palavras de Conor chegue até você. [you] chateado’, porque ele é um mestre nisso”, disse Mendez.

“E isso é algo para o qual nos preparamos desde o primeiro dia em que Khabib-McGregor foi anunciado.

“Eu disse Khabib todos os dias, ‘Ele virá atrás de sua família, religião e seu país.’ Conversamos sobre isso durante meses antes da luta e – com certeza – [Mcgregor] fez o que qualquer lutador canalha faria.

“Se você é um lutador canalha, você vem atrás dessas coisas, e não deveria. Venha atrás do lutador, tudo bem, mas usar país e religião nunca deveria ser permitido.

“Esta é uma competição. Não é vida ou morte, mas você está tornando a vida ou a morte ao trazer a religião e o país. Eu gostaria que os lutadores nunca fizessem isso.”