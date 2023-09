UFC: Dana White “quase não tinha sentimentos” sobre a recente morte de seus pais distantes

Dana BrancoCEO do Ultimate Fighting Championship (UFC), se abriu sobre a recente morte de seus pais durante uma entrevista com Piers Morgan lançado na quinta-feira.

White, 54, ainda não havia revelado o falecimento de seus pais distantes e não gosta de falar sobre eles, mas ele fez graça com Morgan quando questionado se o relacionamento azedo deles ajudou a levá-lo ao sucesso.

“Eu diria que sim, com certeza”, disse White. “Meu relacionamento com meus pais definitivamente me tornou quem sou hoje de muitas maneiras diferentes. Não apenas na vida e nos negócios, mas também como pai. não mudaria nada disso.”

White então lançou a bomba sobre a morte recente de seus pais, chocando Morgan e os telespectadores, mas não tanto quanto quando ele admitiu não ter “quase nenhum sentimento” sobre a morte deles.

“Estou bem com isso, estou bem com tudo”, disse White. “Eu me concentro muito em meus filhos e em meu relacionamento com eles, e meio que deixei meu relacionamento com meus pais para trás. Não desejei nenhuma má vontade para nenhum dos meus pais, mas não, quando eles faleceram longe, eu quase não tive sentimentos sobre isso, para ser honesto com você.”