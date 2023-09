UFC: Dana White sugere que o estilo de vida de Conor McGregor pode ter impactado sua fome

Dana White se pergunta se Conor McGregorA riqueza e o estilo de vida luxuoso do irlandês podem ter desempenhado um papel nas lutas recentes do irlandês no octógono.

O Irlandês tem sido um dos maiores nomes do UFC desde que assinou contrato com a empresa em 2013. Seu sucesso no ringue, incluindo a conquista de títulos em duas categorias de peso, o levou ao status de superstar e fez dele um dos atletas mais ricos do planeta.

No entanto, McGregor não entra no octógono desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em julho de 2021. A derrota é uma das três que McGregor sofreu em suas últimas quatro lutas, e recentemente ele tem passado mais tempo viajando com a família do que se preparando para o retorno.

Ao falar com Piers Morgan na TalkTV, White foi questionado se McGregorAs lutas recentes de Ted impactaram as vendas de ingressos para suas lutas.

“Uma vez que um certo nível de dinheiro é alcançado, para ser a pessoa que você estava procurando, para ter tanta fome, trabalhar duro e ser tão dedicado ao esporte – ou qualquer arte que você faça – o dinheiro muda tudo e Conor McGregor fez isso. esse tipo de dinheiro”, disse White.

McGregor e sua riqueza

McGregor liderou a lista dos mais bem pagos da Forbes em 2021, ganhando cerca de US$ 180 milhões.

Seus acordos salariais e de patrocínio o ajudaram a comprar carros chamativos, um iate Lamborghini personalizado e ternos de grife.

“A fome e a motivação não são a mesma coisa”, acrescentou White. “Tudo o que Conor McGregor sempre sonhou, e coisas que ele não poderia sonhar em sua vida – ele tem agora.

“É difícil ficar em um iate durante todo o verão e depois dizer: ‘Ah, preciso voltar para a academia e começar a treinar de novo'”.

White não está confiante de que McGregor retornará em 2023, sugerindo que uma luta nos primeiros meses de 2024 é mais provável.

McGregor ainda não entrou novamente no grupo de testes antidoping dos EUA, o que está atrasando as coisas, já que o UFC quer que ele passe por seis meses de testes aleatórios de drogas antes de lutar novamente.