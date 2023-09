UFC: Francis Ngannou acusa Jon Jones de fazer parte da máquina de Dana White no UFC

Joe Rogan disse isso perfeitamente durante um episódio recente de seu podcast, Dana Branco gosta do que funciona e lhe rende milhões de dólares. Se um lutador ou um esporte específico não faz parte daquele sistema que ele conhece tão perfeitamente, o presidente do UFC rapidamente os descarta. A mesma dinâmica pode ser aplicada para Francisco Ngannou, um campeão dos pesos pesados ​​que decidiu sair do roteiro e começou a fazer exigências com as quais Dana White não concordava. Agora que está livre para negociar com quem quiser, Ngannou está pronto para ganhar milhões de dólares lutando contra Tyson Fury e ainda mais milhões lutando contra o PFL. Se isso não bastasse, ele também possibilitou que seus rivais ganhassem pelo menos US$ 2 milhões garantidos por lutar contra ele. Seu cinturão de Peso Pesado pertence a Jon Jones agora, algo que deixa Francisco completamente despreocupado.

Jon Jones faz parte do sistema do UFC

Em entrevista recente ao canal The Mac Life no Youtube, Francis Ngannou criticou a máquina bem oleada de Dana White e revelou como todos os seus lutadores têm que se alinhar com suas narrativas. Atualmente está acontecendo com Jon Jones, acontece com todos os outros campeões do esporte. O mesmo pode ser dito sobre Israel Adesanya, Conor McGregor, Alexander Volkanovski, Khabib quando ele ainda lutava, e a lista é infinita. Todo mundo geralmente segue o plano de Dana White. Mas Francis Ngannou quis levantar-se contra esse sistema e saiu ileso. Como resultado, sua vida está prestes a mudar completamente quando a luta contra Fúria de Tyson acontece na Arábia Saudita.

Durante esta entrevista, Francisco Ngannou foi diretamente questionado se ele se sentia Jon Jones estava levando algo que lhe pertencia. Ou seja, o cinturão dos pesos pesados ​​do UFC. Ao que Ngannou respondeu: “Não acho que Jon Jones esteja tentando tirar algo de mim. Acho que Jon Jones é apenas parte do sistema contra o qual enfrentei e que em algum momento ele estava tentando ficar no meu caminho até eles não estavam mais no meu caminho. Eu vejo isso mais como dois boxeadores. Não estou treinando com uma mentalidade de MMA como se fosse um cara de MMA, estou indo lá para boxear e treinar como boxeador. Não estou me vendo como um cara de MMA, então espero que vocês me vejam como um boxeador.”