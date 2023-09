UFC: Francis Ngannou afirma que o PFL está decidido a deixá-lo lutar contra Jon Jones no UFC

Edesde então Dana Branco rompeu seu relacionamento profissional com Francisco Ngannou, as pessoas esperavam que o peso pesado do PFL falasse sobre cada detalhe de sua saída. Atualmente, Ngannou está escalado para lutar contra Fúria de Tyson em uma rara luta cruzada de boxe de pesos pesados ​​​​que está acontecendo na Arábia Saudita. Como era de se esperar, Ngannou visitou Austin, TX para conversar com Joe Rogan e outros compromissos que tinha. Em sua conversa com o comentarista do UFC, Francis fez uma revelação que vai surpreender a todos e que definitivamente deixou a bola na quadra de Dana White para o próximo lance. É isso mesmo, Ngannou falou sobre uma potencial luta contra Jon Jonesque é a luta que o mundo inteiro quer ver e Dana White se recusou a nos dar.

Porque se formos rigorosos sobre o que realmente aconteceu, foi Dana White quem se recusou a dar a Francis Ngannou o que ele exigia daquele novo contrato. Nas últimas semanas, White tem sido mais suave em sua abordagem quando questionado sobre Ngannou e até lhe desejou o melhor ao falar sobre sua próxima luta contra Tyson Fury. Mas o que Francisco acabou de falar pode não ser tão fácil como parece visto de fora. Dana White pode não estar tão disposto a deixar isso acontecer porque ele não estará no controle, mas há uma pequena chance de que isso aconteça em termos especiais. Obviamente, estamos falando sobre essa luta indescritível de peso pesado de MMA entre Jones e Ngannou.

Joe Rogan pressiona Francis Ngannou sobre a luta contra Jon Jones

Você poderia dizer que Joe Rogan ficou bastante tonto ao perguntar a Francis Ngannou todos os detalhes sobre seu novo contrato com o PFL. A certa altura do clipe, Joe entendeu mal e acreditou que Frnacis Ngannou não assinou contrato. Mas Francis corrigiu-o rapidamente e revelou que assinou um novo contrato em maio. Apesar disso, o rosto do PFL lançou uma bomba ao afirmar que o PFL está caído para fazer a luta entre ele e Jon Jones acontecer. Rogan imediatamente se perguntou como seriam os detalhes daquela luta, porque não seria estritamente uma luta pelo título dos pesos pesados ​​do UFC. Ngannou assinou um novo cinturão para essa luta entre as duas promoções.