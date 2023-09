UFC: Israel Adesanya ameaça quebrar a mandíbula de Sean Strickland

Cembora seu ímpeto possa ter desacelerado um pouco desde 2021, Israel Adesanya continua sendo um dos UFCmaiores estrelas do momento, e ele está programado para assumir Sean Strickland em uma luta pelo título dos médios no sábado.

Com todos os preparativos para a luta agora quase completos, Adesanya tinha uma mensagem final para Strickland.

Ele ameaçou seu oponente com uma mandíbula quebrada se Strickland ‘faz a boca’ durante a luta.

“Eu quero calá-lo e vou calá-lo, vou quebrar a mandíbula dele se ele continuar falando comigo enquanto estiver lá, confie.” Adesanya disse ao TMZ Sports.

“Quando você está falando, você nunca sabe quando um tiro vai chegar, o soco pode acertar você enquanto você está com a boca aberta e mandar seu queixo para a nuca.

“Sean deveria apenas me agradecer. Ele conseguiu o passaporte, conseguiu a luta, pode viajar para fora do país pela primeira vez e realmente ver o mundo em vez de ser um maldito caipira, então sim, ele deveria me agradecer.

“Ele deveria realmente apreciar o fato de que eu lhe dei a oportunidade e ele será pago.”

Adesana tem impulso

O Adesanya o trem a vapor desacelerou um pouco, como mencionado anteriormente, porém após sua grande vitória sobre Alex Pereira no UFC 287, ele recuperou o cinturão dos médios de forma espetacular.

Ele continua sendo um dos finalizadores mais enigmáticos nas artes marciais mistas, no entanto Strickland deve ter confiança depois de vencer duas lutas consecutivas contra Nassourdine Imavov e Absupyan Magomedov respectivamente.

A luta em si não deveria acontecer tão rapidamente. Adesanya havia inicialmente planejado lutar contra o desafiante número 1 pelo cinturão, Dricus Du Plessismas sofreu uma lesão que o manteve fora de ação no dia 9 de setembro.