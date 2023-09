UFC: UFC 293: Israel Adesanya perde o cinturão dos médios para Sean Strickland

Sean “Tarzan” Strickland (28-5-0) é o novo campeão mundial indiscutível dos médios do UFC depois de derrotar Israel “The Last Stylebender” Adesanya (24-3-0) por decisão unânime na noite de sábado na luta principal do UFC 287 .

Strickland, 32 anos, manteve um plano de jogo sólido durante toda a luta e foi bom o suficiente para todos os três juízes marcarem a disputa por 49-46 a seu favor. O lutador norte-americano ficou em êxtase nos segundos finais da luta, mas manteve-se calmo, tranquilo e controlado durante a maior parte dos cinco rounds.

Adesanya, 34 anos, sobreviveu à primeira queda de sua carreira quando Strickland o acertou com o punho direito no final do primeiro round.

Strickland manteve Adesanya em retirada durante toda a luta, mas foi ultra conservador no que diz respeito ao golpe. Ele nem deu um chute a noite toda.

Adesanya continuou se movimentando pelo octógono em busca de suas vagas e só venceu o segundo round por conta da atividade.

Sean Strickland sem nenhum arranhão

Mesmo assim, Adesanya focou mais nos chutes nas pernas e não conseguiu machucar Strickland, que por outro lado arrancou sangue do adversário.

O rosto de Adesanya estava ensanguentado e inchado, e até parecia estar com dificuldade para respirar.

Como em suas derrotas anteriores, Adesanya foi gentil na derrota, mostrando respeito por Strickland, apesar do americano ter dado um soco nele após o gongo final.

Uma revanche entre os dois está provavelmente no horizonte, embora Adesanya possa precisar de um descanso mais longo do que está acostumado, especialmente considerando que este foi seu pior desempenho.