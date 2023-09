UFC: UFC 293: Sean Strickland briga com fã no palco após críticas de Isreal Adesanya

euindo até o UFC 293 Luta pelo título dos médios entre Sean Strickland e Israel Adesanya, o Nova Zelândia campeão revelou que não gosta de como seu oponente tende a treinar com pessoas que estão abaixo de seu nível. No entanto, quando treina outros atletas como Alex Pereira, ele nem de longe fica tão intenso. Para Izzy, sparring com companheiros de tema é uma questão de respeito e ele sempre tenta manter o profissionalismo. No entanto, Strickland fará de tudo para irritar Adesanya e foi exatamente isso que ele fez esta semana. O inteiro UFC contingente já está em Nova Gales do Sul se preparando para o evento. Tanto Strickland quanto Adesanya têm realizado eventos para a imprensa, cada um deles em seu próprio estilo. Strickland confirmou uma briga com um fã, mas não foi tudo.

Em dois incidentes separados, Sean Strickland Confessou pela primeira vez à imprensa que deu um soco no estômago de um fã depois de dizer que Adesanya iria bater nele. Sean não hesitou e lembrou às pessoas que sempre bateria em qualquer um que falasse na sua frente. Além disso, ele agradeceu ao torcedor por não apresentar queixa após socá-lo. Você poderia dizer que ele se esquivou de uma bala e Dana Branco também não pareceu feliz quando lhe contaram o que aconteceu. Depois disso, Strickland concordou em treinar com um fã na frente de todo o público. Ele não estava batendo com muita força, mas acertou alguns socos em um fã que era muito menor do que ele.

Israel Adesanya naturalmente não gosta dessa atitude de Strickland, mas o peso médio americano fará de tudo para irritar Izzy. Afinal, esta é sem dúvida a luta mais importante da carreira de Sean Strickland. Izzy está recuperando o cinturão de Alex Pereira após listá-lo em sua primeira luta no UFC. A revanche foi a favor de Adesanya e ele agora é bicampeão mundial dos pesos médios. No próximo sábado, Izzy defende o título contra Strickland, que é o próximo na disputa pelo cinturão. Estamos a apenas três dias de UFC 293 que está acontecendo em New South Wales, na Qudos Bank Arena da Austrália. Um evento que irá ao ar pela ESPN + e terá início às 22h horário do leste dos EUA.