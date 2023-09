UFC: UFC 293: Sean Strickland zomba do ‘homem chinês’ Adesanya vestido como Crocodile Dundee

Fou Israel Adesanyaessa luta em UFC 293 é uma oportunidade perfeita para ele defender seu título perto de seu país. Mas esta luta significa muito mais para Sean Strickland carreira, não que ele se importe muito em conseguir esse cinturão. Na verdade, Strickland é o americano de sangue mais verdadeiro que você pode imaginar. Sim, às vezes ele pode ser extremamente desagradável com seu comportamento conflituoso e sem remorso. Ele costuma dizer coisas polêmicas que incluem comentários levemente racistas e sexistas. Mas Strickland realmente não se importa com o que as pessoas dizem, ele continua usando sua plataforma para promover aquilo com que se sente mais identificado. Parte de suas provocações contra Izzy está chamando ele de ‘Chinês‘, que é sem dúvida um dos comentários mais recistas que você pode dizer a uma pessoa nascida na China.

A filosofia de vida de Sean Strickland no UFC

Aqui está o que Sean disse: “Você acha que os australianos querem o ‘Homem chinês‘ ganhar? Eles não querem que o maldito ‘Homem da China’ vença. Ninguém gosta de foder Izzy. O maldito senhor do Izzy. Izzy como homem é uma merda. Izzy como homem é uma merda. Eu provavelmente gostaria de Izzy. Tenho certeza que ele é um cara legal, você sabe, obrigado Izzy. Obrigado pelo contracheque, senhor. Mal posso esperar para lutar com você. Só me faz rir, cara. Acho que falo tanto que as pessoas esquecem que posso lutar. Vocês… é tudo besteira, cara. É tudo uma merda. Estou nisso para receber um cheque. Significa muito para mim, mas é um pedaço de metal. Estou nisso pelo contracheque. Eu amo essa merda. Ter um pedaço de metal na cintura não me define. Não me faz quem eu sou. Isso não me deixa feliz. Seria bom, mas no final das contas é só uma briga. É simplesmente divertido.”

Antes da pesagem Nova Gales do Sul, UFC 293 terá uma pilha de cartas que inclui principalmente pessoas deste lado do mundo. Sean Strickland é considerado o David nesta luta particular contra Golias. Mas observando suas lutas mais recentes, há grandes chances de ele chocar o mundo no próximo sábado. No que diz respeito à sua personalidade colorida, Izzy não parecia muito incomodado com nada do que Sean Strickland disse. Mesmo que eles fossem e voltassem, nunca houve a sensação de que não gostassem um do outro durante a coletiva de imprensa.