UFC: UFC Fight Night PPV: Quando é a luta Grasso x Schevchenko 2 e onde assistir

O UFC celebrará o Dia da Independência do México com a tão esperada revanche entre a campeã Alexa Grasso e Valentina Shevchenko, que buscará reconquistar o título do peso mosca.

O card, que acontece sábado, 16 de setembro, é um dos mais esperados dos últimos tempos.

Grasso entra na luta com um recorde de 16-3. Ela venceu as últimas cinco lutas e, segundo a ESPN, é atualmente a lutadora número 4 do mundo.

A mexicana escreveu seu nome em letras douradas em março passado, quando surpreendeu a todos e derrotou ‘The Bullet’ por finalização no quarto round do UFC 285, tornando-se a primeira campeã mexicana do UFC.

Por sua vez, Shevchenko entrará na revanche com um recorde de 23-4 e, embora a mexicana tenha encerrado sua seqüência de vitórias, não podemos esquecer que a lutadora quirguiz é a campeã peso mosca mais dominante da história do UFC.

Antes de perder o cinturão, ela o defendeu com sucesso sete vezes.

Agora, no UFC 227, a campeã mexicana defenderá o título pela primeira vez, mas não será fácil.

Embora ela tenha conseguido derrotar Shevchenko da última vez, a sede de vingança e preparação poderia ajudar ‘The Bullet’ a reconquistar o título.

Que dia é a luta entre Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2?

A revanche entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko acontecerá no sábado, 16 de setembro.

Onde está a luta entre Alexa Grasso e Valentina Schevhenko?

A luta principal do UFC 227 acontecerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Nevada.

Onde assistir Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2?

Nos Estados Unidos, você pode assistir ao show exclusivamente através da ESPN+ e ESPN Deportes.

As lutas preliminares podem ser assistidas via Fubo.