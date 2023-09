UFC: UFC lança lindo cinturão do Dia da Independência do México para luta de Grasso x Shevchenko

Grasso x Shevchenko O UFC Fight Night comemorará neste sábado o Dia da Independência do México, com participação de Alexa Grasso, primeira campeã mexicana, que defenderá seu título mundial peso mosca contra o ex-campeão Valentina Shevchenko na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Como parte da comemoração, o campeão mexicano recebeu um cinto personalizado criado no México, chamado Cinto da Tribo #1, cujo design é inspirado em padrões mexicanos. Durante entrevista coletiva, Alexa posou com seu cinto e o mostrou ao público. O design é semelhante aos tradicionalmente divulgados pelo UFC, mas com detalhes coloridos nas pulseiras roxa, azul, vermelha, laranja e verde.

Grasso não quer ficar perto do cinturão até conquistá-lo

Porém, Grasso não quis se aproximar muito do presente, pois explicou que é supersticiosa com os cinturões e disse que não quer tocá-los ou ficar perto deles até conquistá-los.

Ainda não é meu até que eu ganhe e farei tudo que puder para conquistá-lo Alexa Grasso na faixa mexicana

A peça foi desenhada pela Oficina Jacobo e Maria Angeles de Oaxaca, segundo as artesãs, “dignifica a liderança daquelas mulheres que, entre as adversidades do território, abrem caminho para enfrentar as adversidades da vida”.

UFC busca homenagear lutadores mexicanos

No caso de Alexa, ela não é a única lutadora de origem mexicana a receber um cinturão especial antes dela, lutadora mexicana Yair Rodríguez, ex-campeão interino dos penas do UFC, recebeu título semelhante durante o verão fabricado por Cesar Gomez, fundador da Upper Sports Management, com sede no México.

A mesma casa também foi responsável pela criação de um cinto comemorativo do WBC, que foi apresentado ao Saul ‘Canelo’ Alvarez durante sua terceira luta contra Gennadiy Golovkin. Esse cinturão foi chamado de ‘Guerreiro Zapoteca Jaguar’.