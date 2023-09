UFC: UFC Paris: Ciryl Gane se recupera da derrota de Jon Jones com um nocaute técnico esmagador contra Spivac

Ciryl Gane cara de surpresa depois de ser sufocado por Jon Jones no UFC 285 é algo que as pessoas vão se lembrar por muito tempo. Ele realmente não conseguia acreditar como a luta terminou, com uma finalização no primeiro round e o título mundial dos pesos pesados ​​escapando de suas mãos mais uma vez. Demorou alguns meses para Gane (11-2-0) retornar à ação com uma luta de volta ao lar no UFCParis neste sábado, ele foi a luta principal contra o peso pesado moldavo Serghei Spivak (16-3-0). Em um caso predominantemente francês para o card principal, Benoit Saint-Denis (12-1-0) derrotou o peso leve brasileiro Thiago Moisés (17-7-0) com nocaute técnico no segundo round. A co-luta principal foi uma luta feminina e outra francesa representando.

Bandida Rose Namajunas entra em guerra com Fiorot

Ex-campeã peso mosca feminina Rosa Namajunas fez uma viagem a Paris para lutar contra Manon Fiorot. A nativa de Nice foi atingida cara a cara por Rose por acidente e recebeu um corte feio na têmpora. Porém, isso não a impediu de permanecer na luta e finalizar os três rounds. Fiorot também deixou seus compatriotas orgulhosos ao derrotar Thug Rose por decisão unânime. Esta derrota deixa Rose Namajunas com um recorde de 12-6-0. Fiorot está agora com 11-1-0. Depois que os dois co-principais terminaram, foi Ciryl Gane é a vez de voltar ao caminho certo daquela derrota surpreendente contra Jon Jones.

Como Ciryl Gane se saiu contra Serghei Spivak?

O francês continua em segundo lugar na categoria Peso Pesado por um bom motivo: ele dominou completamente o nº 7, Serghei Spivak. O lutador moldavo cujo apelido é ‘O urso polar‘ só durou até o segundo round. Gane usou todos os seus socos poderosos para encurralar Spivak e conseguiu a paralisação no meio da luta. É claro que Gane ainda é um dos melhores da divisão e certamente mais vitórias lhe darão outra chance pelo título que sempre lhe escapou. No meio da multidão após ser declarado vencedor, Ciryl Gane não se esquivou de lutar contra Tom Aspinal, que compareceu a este evento parisiense. Essa luta prova que a divisão Peso Pesado está repleta de lutadores incrivelmente talentosos e Jon Jones tem potencial para vencer todos eles.