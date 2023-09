UFC: UFC São Paulo receberá estreantes femininas

Tele UFC está sempre buscando impulsionar e desenvolver novas estrelas, e a divisão feminina está marcada para um evento desse tipo em São Paulo, em novembro.

Foi anunciado na sexta-feira que uma batalha entre dois estreantes no Eduarda Moura e So Yul Kim acontecerá no evento no Brasil.

O evento está previsto para acontecer no dia 4 de novembro conforme as coisas estão, e a luta entre as duas citadas competidoras será no peso palha.

Moura ostenta invencibilidade

Embora seja difícil escolher um favorito tão longe do evento, há muita agitação por trás Moura indo para a luta.

Em sua carreira profissional no MMA ela detém um recorde imaculado tendo vencido todas as oito lutas anteriores

Sem empates ou derrotas, ela ainda não experimentou a decepção como profissional, enquanto seis de suas vitórias foram por finalização.

Então Yul Kim já experimentou a derrota, porém, com seu recorde no MMA atualmente em 8-1. Sua derrota, na verdade, veio bem no início de sua carreira, com a coreana conseguindo uma série de vitórias desde então.

Ela venceu suas últimas sete lutas e mais recentemente competiu no ‘One Championship’, onde fez duas lutas e venceu ambas por finalização.

Na verdade, o UFC sediou um evento em São Paulo em novembro de 2022, e este local parece ser um evento anual para a empresa.

A viagem de 2023 ao Brasil também contará com uma série de outros confrontos intrigantes, com a luta de maior destaque a ser anunciada sendo Curtis Blaydes x Jailton Almeida, que será a luta principal da noite no peso pesado.