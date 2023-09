UFGD recebe inscrições para Vestibular Digital 2024 até 13 de outubro

O período de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular Digital 2024 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está aberto. De acordo com o cronograma, a UFGD receberá as inscrições até o dia 13 de outubro de 2023.

O Processo Seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. Apesar de se tratar de um Vestibular Digital, as oportunidades são tanto para os cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD) quanto para cursos presenciais.

Conforme estabelecido no edital, podem se inscrever no Vestibular Digital da UFGD os estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal. Confira a seguir mais detalhes sobre a seleção e o passo a passo para se inscrever!

Vestibular Digital 2024: Inscrições

A UFGD está recebendo as inscrições para o Vestibular Digital 2024 exclusivamente de forma virtual. O processo seletivo está sendo organizado e será aplicado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista, a Fundação Vunesp.

Portanto, os candidatos deverão acessar o site da Vunesp até as 23h59 do dia 13 de outubro (horário local) e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deve escolher a opção de curso de graduação, considerando da modalidade de oferta (presencial ou EAD). Além disso, o estudante precisa indicar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Os candidatos não isentos deverão pagar essa taxa até o dia 16 de outubro para efetivar o cadastro.

A UFGD já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Digital 2024 e a divulgação do resultado está prevista para o dia 25 de setembro.



Puderam solicitar o benefício inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pessoas indígenas, quilombolas, transgêneros, travestis, transexuais, pessoas não-binárias e pessoas com deficiência (PcD).

Provas do Vestibular Digital

Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular Digital 2024, a UFGD aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A Fundação Vunesp aplicará as provas de forma virtual, por meio de sua plataforma on-line. A lista de candidatos convocados para a prova sairá em 6 de novembro.

De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas no dia 19 de novembro de 2023, no período da tarde, com início às 13h (horário oficial do Mato Grosso do Sul).

Os candidatos responderão a uma Prova discursiva de Redação em Língua Portuguesa e a uma Prova objetiva. Serão, ao todo, 25 questões de múltipla escolha sobre as seguintes matérias: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

Para que os candidatos conheçam a plataforma de aplicação, a UFGD vai ofertar um treinamento no dia 16 de novembro. Portanto, os estudantes deverão ficar atentos às orientações da universidade e da Vunesp.

Oferta de vagas

A UFGD está ofertando 354 vagas através do Vestibular Digital 2024. As oportunidades estão distribuídas entre cursos de graduação presenciais e EAD, com o ingresso dos novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

As vagas são para os cursos de Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras-Libras (bacharelado), Matemática e Química.

Resultado

A divulgação do resultado das provas está marcada para o dia 8 de janeiro, cabendo a interposição de recursos. O resultado final será publicado no 17 de janeiro.

Para mais informações, acesse o edital do PSV 2024.

